Olafur Arnalds'tan özel konser Zorlu PSM Online'da

BAFTA ödüllü bir kompozitör, prodüktör ve multi-enstrümantalist olan Ólafur Arnalds 2000’lerin ikinci yarısı itibariyle yükselerek dünyanın en büyük salonlarını dolduran neo-klasik müzik hareketinin İzlandalı süper starı olmayı başardı. Klasik müziği, post-rock, pop, caz ve elektronik müzik unsurlarıyla ele aldığı besteleriyle adeta sihirler yaratan sanatçı Iceland Airwaves’in değerli desteğiyle 12 Şubat’ta PSM Online seyircisine özel 30 dakikalık unutulmaz bir performans ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Gerek özgün besteleri gerekse klasik ve hit müziklere getirdiği özgün yorumları ile melankolik işitsel diyarların kapıları aralamayı başaran sanatçı İskandinav ülkelerinin müthiş coğrafyasının ve kültürünün büyüleyiciliğini, ortaya çıkardığı eserlere de aktararak adeta huzurun müziğini icra ediyor.

İşitsel deneyimin ötesine geçme cesaretine sahip İzlandalı müzisyen Ólafur Arnalds’ın farklı pratikleri birbiriyle kaynaştıran 30 dakikalık bu çok özel performansına tanık olmak için PSM Online’da şimdiden biletlerinizi alın.