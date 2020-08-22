22.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Olivia Wilde’dan yeni Marvel filmi
İlk yönetmenliği “Booksmart”la (2019) dikkati çeken yönetmen Olivia Wilde’ın yeni projesinin Sony-Marvel ortaklığında gerçekleştirilecek, kadın karakterlere odaklanan bir süper kahraman filmi olacağı açıklandı.
Kariyerine oyuncu olarak başlayan Olivia Wilde, ikinci uzun metrajında Florence Pugh, Shia LaBeouf ve Chris Pine’ın aralarında olduğu bir oyuncu kadrosunu “Don’t Worry, Darling” adlı film için bir araya getiriyor. Wilde’ın yöneteceği Marvel filminde, senaryoyu ise “Booksmart”ın da senaristlerinden Katie Silberman yazacak. Wilde’ın projesinin Spider-Woman karakterinin sinema uyarlaması olduğu düşünülüyor.