Olivia Wilde’dan yeni Marvel filmi

Kariyerine oyuncu olarak başlayan Olivia Wilde, ikinci uzun metrajında Florence Pugh, Shia LaBeouf ve Chris Pine’ın aralarında olduğu bir oyuncu kadrosunu “Don’t Worry, Darling” adlı film için bir araya getiriyor. Wilde’ın yöneteceği Marvel filminde, senaryoyu ise “Booksmart”ın da senaristlerinden Katie Silberman yazacak. Wilde’ın projesinin Spider-Woman karakterinin sinema uyarlaması olduğu düşünülüyor.