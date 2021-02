Performistanbul Sanatçısı Ekin Bernay Tate’te!

Resilient Responses performans videosu, karantina sırasında kameralara canlı kaydedilerek izleyicisiz boş kalmış Tanklarda gerçekleştirildi. Her sanatçı, pandemi sırasında kimlik, izolasyon, yabancılaşma ve insan direnci etrafında araştırmalarını sürdürdü ve bu araştırmaları üretimlerine yansıttı.

Hareket, ses ve kelimeleri kullanarak yanıt veren sanatçıların çoklu duyusal tepkileri, bizi insan ve dirençli olmanın ne anlama geldiğini düşünmeye teşvik ediyor. Çalışmalarının çoğunda dikkat çeken ortak temalar ile Bruce Nauman, Resilient Responses’ın referans noktasını oluşturuyor. Dört sanatçının çalışmalarını bir araya getiren performans videosu, mevcut gerçekliğe, mekânın özelliklerine ve kimliğe yaratıcı yanıtlar oluşturmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Prömiyeri, 4 Şubat Perşembe günü Türkiye saati ile 22:00’da Tate müzesinin web sayfasında çevrim içi olarak gerçekleşen Resilient Responses performans videosu 4 Mart’a kadar izleyicilere ulaşmaya devam edecek.

Yine Resilient Responses kapsamında 28 Ocak akşamı Ekin Bernay’ın Resilient Responses: Repair and Restore adlı sanatçı atölyesi izleyiciyle buluştu. Performans sanatçısı, dans ve hareket psikoterapisti Ekin Bernay’ın sunduğu atölye, Bruce Nauman’ın insan olmanın ne anlama geldiğini keşfetmek için bedenini materyal olarak kullandığı çalışmalarından ilham alıyor ve salgına yanıt olarak hayata geçiyor. İzleyicileri dinginliği, hareketi ve nefesi keşfetmeye teşvik eden; vücutla harita olarak çalışarak fiziksel sınırları ve direnci keşfetmeyi amaçlayan meditatif atölye, içsel güç ve direnç ile yavaşlama, derin düşünme ve bağlantı kurmaya davet ediyor. Yavaşlayarak ve sezgisel olarak hareket etmenin iyileştirici özelliklerinden yararlanmak için tekrarları, hareket ifadelerini ve gelişmiş benlik farkındalığını keşfetmeyi amaçlıyor. Atölyeyi deneyimlemek için 21 Şubat’a kadar Tate’in websitesi ziyaret edilebilir.

Bu çalışma Terra Foundation for American Art Series: New Perspectives'in bir parçası olarak, Tate’teki bir dizi etkinlik kapsamında gerçekleşmiştir.