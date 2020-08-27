Pilpeled İstanbul sokaklarında

Pilpeled adıyla tanınan 1985 doğumlu Tel Aviv’li sanatçı Nir Peled’in PILPELED adını taşıyan sergisi, 30 Ağustos – 1 Ekim tarihleri arasında Kadıköy’ün yeni sanat mekânı Black Flag Art’ta görülebilir. Sanatçı, sergisinde İstanbul’da ve İstanbul’dan ilhamla ürettiği yeni işlerinin yansıra siyah beyaz desenlerinden oluşan bir seçkiye de yer veriyor. Ayrıca, Pilpeled, Yeldeğirmeni Mahallesi’nde Talimhane Sokak’ta bulunan bir binanın yan duvarına 15 x 15 metre boyutlarında bir duvar resmi de uygulayacak.

Pilpeled, 2000lerin ortasından itibaren geliştirdiği özgün tarzı ve siyah beyaz desenleriyle İsrail sanat ve tasarım dünyasının en sıra dışı isimlerinden biri olarak uluslararası üne kavuştu. Grafik, grafiti, illüstrasyon karması ayrıksı tarzı ve monokromatik boya tekniğiyle uyguladığı duvar resimleriyle sokak sanatı alanında önemli bir yer edindi. Pilpeled’in keskin ve kışkırtıcı duvar resimleri Tel Aviv’den Paris’e, Krakov’dan Cape Town’a Berlin’den Los Angelas’a dünyanın pek çok şehrinde yer alıyor. Cesur stili ve içten konu seçimleriyle Pilpeled, dünyada sokak sanatının önde gelen temsilcilerinden.

Kariyerine Tel Aviv’deki kulüpler, partiler için poster ve el ilanları hazırlayarak; arkadaşlarının albüm kapaklarını çizerek başlayan Pilpeled, kısa sürede şehrin sokak kültürünün aranan bir üyesi haline geldi. MTV İsrail için grafik tasarımcı olarak çalıştığı yıllarda pek çok otel, restoran ve kulübün iç tasarımlarını gerçekleştirdi. 2013 yılında Absolut Votka X PILPELED şişe tasarımını yaptı, 2014’te Puma için üretilen ceketlere imza attı, 2015’te Coca Cola’nın Cola Zero kampanyasına elde boyanmış reklam panoları üretti, 2016’da Bensimon için ayakkabılar tasarladı. 2018 yılında Time Out dergisinin en iyi grafiti ödülünü alan Pilpeled, uluslararası müze ve sergilerde yer alan eserleri, kentsel boyutlardan sokak giyimine uzanan farklı mecralara uyguladığı üretimiyle, sanat ve tasarım arasındaki sınırları bulanıklaştırıyor; sokak kültürü, moda ve popüler kültür arasında çekinmeden dolaşıyor.

Galeri adresi: Black Flag Art

Rasimpaşa Mahallesi, Süngertaşı Sokak, No:9 34716 Kadıköy/İstanbul

Açık olduğu gün ve saatler: Salı-Pazar: 11:00-19:00

Açılış: 30 Ağustos, Pazar 15:00 – 22:00

Duvar resmi adresi: Rasimpaşa Mahallesi, Talimhane Sokak