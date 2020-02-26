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26.02.2020 - 15:14 |

Radio Slave RX İstanbul'da

Geçtiğimiz aylarda RX Istanbul’da Barts Skils, Francesca Lombardo ve COYU gibi global elektronik müzik dünyasının büyük isimlerini ağırlayarak oldukça ses getiren Birlikte Güzel serisi 27 Şubat Cuma gecesi dans severleri Radio Slave ile bir araya getiriyor!

Radio Slave RX İstanbul'da

Kışın son günlerinde şehir gece hayatı hız kesmeden devam ediyor. Elektronik müziğe verdiği desteklerle öne çıkan Birlikte Güzel’in katkılarıyla yine dev bir isim şehre geliyor, Radio Slave. 1992 yılından bu yana bir çok defa dünyanın en iyi Dj ve prodüktörleri arasında ismi geçen, Brighton doğumlu Berlin merkezli dünyaca ünlü Techno-House Dj’i ve Rekids plak şirketinin arkasındaki isim Matthew Edwards a.k.a. Radio Slave köklü bir geçmişe sahip.  

Cocoon Club Frankfurt, WOMB (Official) Tokyo, fabriclondon, Space Ibiza ve Trouw Amsterdam gibi dünyanın dört bir yanında performans gösteren Radio Slave Dj Mag tarafından dünyanın en iyi remiksçileri arasında seçildi. Aynı zamanda “En iyi İngiliz Yapımcı” ödülüne kadar sayısız ödüllere sahip dev isim 27 Şubat Cuma gecesi Birlikte Güzel sunumuyla şehrin en iyi ses sistemine sahip kulübü RX Istanbul'da!

Radio Slave RX İstanbulda

 

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