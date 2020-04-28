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28.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Ramsay’den Atwood uyarlaması

Ünlü yönetmen Lynne Ramsay, Margaret Atwood’un kısa hikâyesinden uyarlanacak bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı.

Ramsay’den Atwood uyarlaması

Aralarında “Ratcatcher” ve “We Need To Talk About Kevin”in de olduğu filmlerin yönetmeni Lynne Ramsay en son 2017 yılında Joaquin Phoenix’in başrolünde olduğu “You Were Never Really Here”ı yönetmişti. Ramsay, 2018 yılında doğa ve çevreyle ilgili epik bir korku filmi çekmeye hazırlandığını açıklamıştı. Lynne Ramsay, The Hindu sitesine verdiği bir söyleşide hem bundan hem de Margaret Atwood’un kısa hikâyesinden uyarlanacak farklı bir projeden söz etti. Ramsay, Margaret Atwood’un hangi kısa hikâyesini uyarlayacağını konusunda detay vermedi. 

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