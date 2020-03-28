Rexx sineması perde kapattı

Kadıköy’ün sembol kültür varlıklarından, İstanbul Film Festivali’nin uzun yıllardır önemli salonlarından biri olan ve İstanbul’daki sayılı bağımsız salonlardan Rexx Sineması’nın tahliyesinin başladığı dün Antrakt Sinema tarafından sosyal medyada gündeme getirildi. Yerli sinema sektörünün önemli haber kaynaklarından Antrakt Sinema’nın sosyal medyadan paylaştığı “Kadıköy’ün köklü sineması bu ay itibariyle gösterim faaliyetlerine ‘tamamen’ son verdi. Sinemanın tahliyesine başlandı” haberi sinema severler arasında büyük üzüntü yarattı. Sinema işletmesinin, salonların kapalı olduğu koronavirüs döneminin ekonomik koşulları nedeniyle bu kararı almış olabileceği de sinema kulislerinde konuşuluyor. Daha önce Rexx Sineması’yla ilgili 2016 yılında da kapanma iddiaları gündeme gelmiş, salonun işletmecileri sosyal medya üzerinden iddiaları yalanlamıştı. Rexx’in faaliyetlerine son verdiği iddiasını sinema yazarlarına sorduk.

Şenay Aydemir: Çıkan haberler doğruysa İstanbul’da sinema kültürü çok ağır bir darbe alacak demektir. Rexx Sineması Kadıköy’de mahalle içinde kalan iki sinemadan (diğeri Kadıköy Sineması) biriydi. Yalnızca ayaküstü girilip çıkılan bir salon olduğu için değil, kent dokusunun da önemli bir parçası olduğu için varlığının devamı önemli. Üstelik büyük salonuyla film festivalinin Atlas ile iki merkezinden birisi olarak da ayrı bir değere sahip.

Senem Aytaç: Rexx’in uzunca bir süredir, başta kira bedeli olmak üzere ekonomik problem yaşadığı biliniyordu. Afife Jale’nin ilk kez sahneye çıktığı tiyatronun olduğu yerde, müstakil bir sinema salonuna dahi sahip çıkılamadı. Tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkma konusundaki politikalar kendini Emek Sineması sürecinde zaten belli etmişti. Sonrasında da bir değişiklik göstermedi. Önümüzdeki süreç, kültür ve sanat alanında daha da yıkıcı olacak gibi görünüyor.

Uğur Vardan: Hem ülkemiz hem de dünya yeterince acıyla yüklü, zorlu günlerden geçerken, bir de sinemaseverlerin anılarında, kentin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip bir mekânın kapatılması elbette üzücü. Lakin anladığım kadarıyla Rexx örneğinde mali bir problem var, yani şükür ki mesela Emek Sineması gibi tamamen bir vedadan, yıkımdan söz etmiyoruz. Umarım mali problemler çözülür ve hayat normal akışına döndüğünde Rexx, sevenlerini karşılayan ve eski işlevini sürdüren bir buluşma noktası olarak hayatına devam eder…

Nil Kural: Rexx Sineması gibi kentin sinema ve sanat kültürü için önemli mekanlar, zincir salonların karşısında maddi ve teknik güçlükler yaşıyor. Sadece Rexx değil, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki bağımsız salonların sadece işletme kararları ve izleyici sayılarıyla zincirlerle rekabet etmeleri zor. Dolayısıyla kentin hafızası ve sinema kültürünün sürekliliği için önemli bu mekanların bireysel çabaların da ötesinde yurtdışındaki örneklerdeki gibi kültür politikalarıyla da desteklenmesi gerekiyor. Rexx Sineması’nın bulunacak bir çözümle kültür yaşamındaki yerini koruması önemli.

1873 yılına Rum cemaatinin bağışlarıyla yapıldı. İlk adı Febüs idi daha sonra Apollon oldu. 1920’de ‘Yamalar’ oyunuyla Afife Jale’nin ilk kez sahneye çıktığı yer olarak kültür tarihine geçti. 1930’larda Hale Sineması adıyla da faaliyet gösteren salon, semtin ihtiyaçları için yetersiz kalınca yıkıldı ve mimar Maruf Bey tarafından yeniden inşa edildi ve 1961’ta Rexx Sineması adını aldı.

‘Atlas Sineması kapanmayacak’

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aslına uygun restore edilerek sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan tarihi Atlas Sineması’nın kapanacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, “İstanbul Sinema Müzesi, Türk sinemasının kalbi olan Yeşilçam’da, tarihi Atlas binasında, Atlas Sineması’nı da kucaklayarak, sinema estetiğini dünü ve bugünüyle yeni nesillere aktarmak amacıyla eylülde kapılarını yeniden açacak” ifadesine yer verildi.