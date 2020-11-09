Riff Cohen'den yeni albüm geliyor

12 Kasım Perşembe günü Riff Cohen, albümünü sosyal medyada canlı bir performansla piyasaya sürecek. Ülkemiz saatiyle 21.30'da gerçekleşecek konserle yeni şarkıları ilk kez canlı dinleyebilirsiniz.



“Albüm kapağı beni kırmızı bir halıyla kaplı kırmızı bir halıda yatarken gösteriyor ... Nereden geliyorum ve nereye gidiyorum? Aslında bilmiyorum. Benim için bu sembolizm, kendi köklerime mi güveniyorum yoksa aslında gelecek neslin kökleri miyim? Hangi gelenekler kaybolur? "Quelle Heure Est-Il" ... Saat kaç? "



Bir müzik ve sanat araştırmacısı ve araştırmacısı olan Riff, her zaman yüksek bir sanatsal standart belirler. Çeşitli müzikal seçimleri ve işbirlikleri, eşsiz karakterinin göstergesidir ve onu oradaki en büyüleyici içerik oluşturuculardan biri olarak konumlandırır. Riff ilk kez bir albümün prodüksiyonunda işbirliği yapıyor ve bunu Atar Miner adında yetenekli bir şarkıcı olan yeni bir yapımcı ile yapıyor. İkili, Riff'in iç dünyasının derinliğini ve içeriğini ifade eden farklı ve çok çeşitli türler arasında bir melez oluşturmayı başardı. Bu aynı zamanda görsel deneyiminde, doğal becerilerinde ve zahmetsiz tarzıyla da ifade edilebilir. Riff, son on yılın kökleriyle ilgili söylemler yaratan ve bunu yaparak birçok insanın kökenlerinden ve çeşitliliğinden gurur duymasına yardımcı olan öncü müzisyenlerden biridir. Yeni ve üçüncü albümünde Riff, oryantalizm, klasik Arap, tuzaklı yeni keşifler, hip-hop, autotune, klasik barok ve klasik elektronik üzerine dokunarak yeniden bir müzik kolajı yaratıyor. Yeni albüm, Dudu Tassa, Keren Ann, Tamir Muskat gibi sanatçılarla ortak çalışmalar içeriyor.



Tel Aviv Üniversitesi'nde Müzikoloji eğitimi almış olan Cohen’in müzikal etkileşimlerinin genel olarak popüler kültüre dayandığını söyleyemesek de müzikal anlayışında Sudan, Fas, Fransa ve Amerikan müziklerinin popüler altyapısının izleri görülüyor.

Simge'nin 'Miş miş' olarak Türkçe'ye de uyarlayıp büyük hit haline getirdiği 'Dans mon Quartier' ile sevilen Cohen, pandemi sonrasında ülkemizde konser vermek üzere çok heyecanlı olduğunu iletti.