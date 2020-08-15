Robin Williams belgeseli 1 Eylül’de

11 Ağustos 2014 tarihinde 63 yaşındayken intihar ederek hayatına son veren Robin Williams’ı konu alan “Robin’s Wish” usta aktörü intihara götüren sebepleri ele almaya hazırlanıyor.



Belgesel, Williams’ın kariyerinin yanında madde bağımlılığı ve oyuncudaki Lewy Cisimli Demans hastalığı hakkında bilgiler de yer alıyor. Belgeselin yönetmenliğini Tylor Norwood üstleniyor.