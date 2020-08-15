15.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
Robin Williams belgeseli 1 Eylül’de
2014 yılında hayatını kaybeden ünlü aktör Robin Williams’ın son günlerine odaklanan “Robin’s Wish” adlı belgesel 1 Eylül’de dijital platformlardan izleyicilerle buluşacak.
11 Ağustos 2014 tarihinde 63 yaşındayken intihar ederek hayatına son veren Robin Williams’ı konu alan “Robin’s Wish” usta aktörü intihara götüren sebepleri ele almaya hazırlanıyor.
Belgesel, Williams’ın kariyerinin yanında madde bağımlılığı ve oyuncudaki Lewy Cisimli Demans hastalığı hakkında bilgiler de yer alıyor. Belgeselin yönetmenliğini Tylor Norwood üstleniyor.