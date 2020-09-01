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01.09.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sahnede buluşma vakti

UNIQ İstanbul ve An Yapım, pandemiyle perdelerini kapatmak zorunda kalan tiyatro kurumlarını bir araya getirerek seyircisiyle buluşturuyor. 16 oyunun yer alacağı “Sahnede Yeniden Buluşuyoruz” başlıklı etkinlik 7-30 Eylül 2020 tarihleri arasında UNIQ İstanbul Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşecek.

Sahnede buluşma vakti

7 Eylül akşamı Levent Üzümcü Tiyatrosu ve İzmir Halk Tiyatrosu ortak yapımı “Aziz Nesin Kabare” ile başlayacak etkinlikler boyunca Genco Erkal, Tülay Günal, Erdal Özyağcılar, Reha Özcan, Çağlar Çorumlu, Ali Poyrazoğlu, Okan Bayülgen, Genco Erkal, Tülin Özen, Berna Laçin, Rutkay Aziz, Dolunay Soysert gibi usta isimlerin rol aldığı toplam 16 oyun sahneye çıkacak. “Sahnede Yeniden Buluşuyoruz”, 30 Eylül akşamı Tiyatro Martı yapımı “Hoşgeldin Boyacı” adlı oyunla sona erecek. Tüm temsillerin 20.30’da başlayacağı programla ilgili detaylı bilgiye etkinliğin web sayfasından ulaşılabilir. Buluşmanın biletleri www.biletix.com.tr ve www.sahnedeyeniden.com adreslerinde.

 

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