18.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
‘Salvator Mundi’ müzikal oluyor
CNN International’da yer alan bir habere göre, 2017 yılında bir müzayedede satışa çıkan ve 450 milyon dolara satılan Da Vinci’nin esrarengiz eseri “Salvator Mundi” müzikal oluyor.
Broadway’de 2022 yılında sahneye uyarlanacak oyun Tony Ödüllü prodüksiyon ekibi Ciola Productions tarafından sahneye uyarlanacak. Oyunda, Da Vinci’nin Rönesans dönemindeki üretim süreci adım adım takip edilecek “Salvator Mundi”nin yapılış serüvenine dair bir hikâye anlatılacak.