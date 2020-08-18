‘Salvator Mundi’ müzikal oluyor

Broadway’de 2022 yılında sahneye uyarlanacak oyun Tony Ödüllü prodüksiyon ekibi Ciola Productions tarafından sahneye uyarlanacak. Oyunda, Da Vinci’nin Rönesans dönemindeki üretim süreci adım adım takip edilecek “Salvator Mundi”nin yapılış serüvenine dair bir hikâye anlatılacak.