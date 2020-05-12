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12.05.2020 - 18:19 |

Sanat Dünyamız ilk kez online

Corona virüs salgını nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, sanatseverleri sanat ve edebiyatla sanal dünyada buluşturmaya davet ediyor. Kurum bu ay da Sanat Dünyamız dergisinin Mayıs – Haziran sayısının tamamını erişime açtı. 1974'ten bu yana yayımlanan dergi, ilk kez çevrimiçi olarak okurlara sunuluyor.

Sanat Dünyamız ilk kez online

Yapı Kredi Yayınları, Sanat Dünyamız dergisinin Mayıs – Haziran sayısının tamamını erişime açtı. 1974'ten bu yana yayımlanan dergi, ilk kez çevrimiçi olarak okurlara sunuluyor.

Sanat Dünyamız dergisi, 176. sayısında kapağına ses sanatına odaklanan Sesli İşler dosyasını taşıdı. Dosya, sesi sanatının merkezine koyan sanatçılardan sanat tarihinde sesin kullanımına uzanıyor.  Dergide ayrıca pandemi sürecinin sanata etkilerine dair yer alan yazılar içinden geçtiğimiz döneme kapsamlı bir bakış sunuluyor.  Sanat Dünyamız dergisinin Mayıs – Haziran sayısının kapağında sanatçı Cevdet Erek'in bu sayı için özel olarak hazırladığı çizimi var. 

Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
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