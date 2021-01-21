‘Sanat yönetiminde kadının adı yok’

Raporda cinsiyet eşitliği konusunda sorunların ciddiye alınması gerekliliğinin altı çizildi ve İngiltere’deki Sanat Konseyi göreve çağırıldı. Raporun bir bölümünde yöneticilerin hiçbirinde kadınların yer almadığına dikkat çekilirken bir bölümünde tiyatro, film ve televizyonda kadınlara iş verilmediği yer aldı. Sinema dünyasında sadece yüzde 16 oranında filmin kadınların imzasını taşıdığı belirtilirken, televizyonda prime time’da yayınlanan içeriğin yüzde 14’ünü kadınların yazdığı belirtildi. Raporun açıklanmasının ardından sektör temsilcileri, cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalarının hemen başlanması gerektiğinin altını çizdi.



