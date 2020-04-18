Sepulveda koronadan yaşama veda etti

Sepulveda, şubat ayının sonunda koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırılmıştı. Observador’un haberine göre; ‘büyülü gerçekçilik’ akımının önemli bir temsilcisi olan Luis Sepulveda’ya Portekiz’de katıldığı bir festivalin ardından korona virüsü teşhisi konulmuştu.



Festivaldeki tüm katılımcılar daha sonra karantina altına alınmıştı. 1949’da Şili’nin Ovalle isimli köyünde doğan yazar 20. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan 68 Hareketi, Vietnam Savaşı, Pinochet diktatörlüğü dönemi gibi birçok olaya tanıklık etmişti. Sepulveda’nın “Martıya Uçmayı Öğreten Kedi”, “Aşk Romanları Okuyan İhtiyar”, “Mutluluğa Dair Bir Düşünce” ile “Miks, Maks ve Meks’in Öyküsü” kitapları Can Yayınları tarafından Türkçe olarak basılmıştı.



