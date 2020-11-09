Serhan Kansu'nun yeni felsefi kitabı okurla buluştu

Hikâye, deneme, tiyatro, gölge oyunu, felsefe ve eğitim kategorilerinde eserler veren Serhan Kansu, gençler ve çocuklar başta olmak üzere her yaşa hitap eden “Pervin Teyze Nasıl Basket Oynar?” adlı kitabıyla okurla buluşuyor. Elma Yayınevi etiketiyle yayımlanan ve konusu felsefe olan kitap, Pervin Teyze, Bay Felsefe ve Felsefe Hanım adında üç karakter üzerinden esprili bir dille ilerliyor. Rengârenk bir dünya sunan kitabın başarılı resimleri ise usta çizer Ahmet Demirtaş’a ait.

Felsefe çözüm üretme ve yaratıcılık becerilerini artırıyor

Günümüzün dikkat çeken konularından biri “Çocuklar ve Gençler için Felsefe”. Gelişim çağında olan çocuklar, gençler ve yetişkinler dâhil olmak üzere felsefeyle düşünmek oldukça önemli. Araştırmalara göre düzenli olarak felsefi soruşturma yapmak çözüm üretebilme becerilerini, bilişsel yetenekleri, akıl yürütmeyi, karar alabilme yetisini ve özgüveni artırıyor. Dundee Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün 2006’da yaptığı araştırmaya göre felsefeyle ilgilenmek öğrencilerin zekâ katsayısında 6,5 birimlik bir artış sağlıyor. Özenli, işbirlikçi, mantıklı, sorgulayıcı ve yaratıcı düşünme becerileri için son derece önemli olan felsefeyle düşünme, kişiye yeni bakış açıları kazandırarak muhakeme yeteneğini geliştiriyor.

Gençler başta olmak üzere her yaşa hitap ediyor

“Pervin Teyze Nasıl Basket Oynar?” rengârenk çizimleri, esprili dili ve kurguladığı sınırsız dünyayla okuyucuya engin bir deneyim sunuyor. Kitap, yazarın kendi tabiriyle “düşünme üzerine düşünme”ye eğiliyor. Serhan Kansu; felsefe yapabilmenin, bilgiyi sevmenin, bilgi üretmenin ve ortaya kavram çıkarabilmenin en verimli yöntemlerinden birinin yeni bir evren kurgulamak yani hikâye yazmak olduğunu ifade ediyor. Kansu, felsefeyle düşünmeye başlayarak yaratıcılığını geliştiren okurun ilerleyen zamanda çocuk hikâyesi yazarlığı hakkında da bilgi edinmesini ve kendi eserlerini üretmesini hedefliyor. O sebeple yazar, “Yaratıcılık ve Yazarlık” konulu kitapların da geleceği bilgisini veriyor.

Önyargısız nesiller için

Serhan Kansu, özel bir üniversitede ve bireysel olarak, yetişkinlere ve çocuklara düşünme, felsefe, yaratıcılık ve yazarlık eğitimleri veriyor. Etkinliklerini çevrimiçi ve yüz yüze gerçekleştiren yazar yeni kitabı hakkında “Küçük yaşta felsefeyle düşünmeyi öğrenmezsek ileride önyargısı bol bir toplumla karşılaşırız. Kadının da erkeğin de ezbere tarifleri olur. En basit haliyle sorgulayarak büyümek önyargıların düşmanıdır. Pek çok sebep yanında benim en önemsediğim sebeplerin başında gelir bu. Akılla hareket etmek için nesillerin felsefeyle düşünme süreçlerinden geçmesi gerektiği kanısındayım. Kitabımı P4C (Philosophy for Children) ile ilgilenen yetişkinler, çocuklar veya sadece yaşamla ilgilenen herkes için tavsiye ederim. Bu kitap önyargısız nesiller ve gelecekteki rengârenk hikâyeler için dilerim bir katkı olur.”