Sertab Erener'den yeni albüm

Ağırlıklı olarak kendisinin yazdığı sözlere ve Emre Kula'nın müziklerine yer verdiği albümde ayrıca her zamanki gibi Ersel Serdarlı imzalı şarkılar var. Ve yeni konuklar da var. Sözleri Sezen Aksu'ya ait 'Belki de Aşk Lazım Değil', Redd grubundan Doğan Duru'ya ait 'Koyudur Karanlığı' ve sözleri Can Bonomo'ya ait olan 'Anca Gidersin' albümün sürprizleri olarak dikkat çekiyor. Daha önce tekli olarak yayınlanan 'Belki de Dönerim' ve Sezen Aksu'nun yazdığı şarkı 'Kız Leyla'nın da yer aldığı albümü Sertab Erener şu sözleri ile anlatıyor: 'Ne kadar söz, ne kadar duygu birikmiş içimde. Her notasını ilmek ilmek içimde bağlayıp size aktardım. Çok heyecanlıyım. Umarım siz de seversiniz. ''