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10.06.2020 - 09:55 |

Sertab Erener'den yeni albüm

Sertab Erener, 2016 tarihli 'Kırık Kalpler Albümü'nden yaklaşık 4 yıl aradan sonra yepyeni şarkılardan oluşan 13. stüdyo albümü 'Ben Yaşarım'ı 12 Haziran Cuma tarihinde yayınlıyor. Merakla beklenen albümün online lansmanı ise, Sertab Erener'in instagram hesabından bu perşembe 22.30'da gerçekleşecek.

Sertab Erener'den yeni albüm

Ağırlıklı olarak kendisinin yazdığı sözlere ve Emre Kula'nın  müziklerine yer verdiği albümde ayrıca her zamanki gibi Ersel Serdarlı imzalı şarkılar var. Ve yeni konuklar da var. Sözleri Sezen Aksu'ya ait 'Belki de Aşk Lazım Değil', Redd grubundan Doğan Duru'ya ait 'Koyudur Karanlığı' ve sözleri Can Bonomo'ya ait olan 'Anca Gidersin' albümün sürprizleri olarak dikkat çekiyor. Daha önce tekli olarak yayınlanan 'Belki de Dönerim' ve  Sezen Aksu'nun yazdığı şarkı 'Kız Leyla'nın da yer aldığı albümü Sertab Erener şu sözleri ile anlatıyor: 'Ne kadar söz, ne kadar duygu birikmiş içimde. Her notasını ilmek ilmek içimde bağlayıp size aktardım. Çok heyecanlıyım. Umarım siz de seversiniz. '' 

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