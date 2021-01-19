She Past Away Zorlu PSM Online'da

2009 yılında kurulan ve 80’lerin dark-wave post-punk sound’una övgü niteliği taşıyan She Past Away, Zorlu PSM Online’a özel sergileyeceği performans ile izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Sinematik, karanlık ve karakteristik bir sound yakalayan Volkan Caner ve Doruk Öztürkcan’dan oluşan grup ilhamını Dario Argento filmleri, doom-death metal ve Türkçe minimalist şiirden alıyor.

Anksiyeteyi nihilistik çerçeveden inceleyen ve kişisel bir sound’a sahip olan She Past Away, post-punk dönemi etkisindeki gitar ve dark-wave performansları ile hayranlarına sürükleyici bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.