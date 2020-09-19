Sinemada öncü kadınlara dair

23 Eylül’de çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek panelde Türkiye ve İsveç’ten konuşmacılar yer alacak. Çevrimiçi olarak düzenlenecek etkinliğe katılanlarla panel için hazırlanmış Türkiye ve İsveç sinemalarında öncü kadınlar konulu zaman çizelgeleri paylaşılacak.



Bu çizelgeler aynı zamanda panele de yön verecek bir içeriğe sahip. İngilizce olarak gerçekleştirilecek etkinlikte Türkiye ve İsveç’ten sinema sektörü çalışanları ve akademisyenlerden oluşan dört kadın konuşmacı olarak yer alacak. Başka Sinema Direktörü Azize Tan, senarist ve yönetmen Sezen Kayhan, İsveç Film Enstitüsü’nden Anna Serner ve Stockholm Üniversitesi Medya Çalışmaları Bölümü’nden Louise Wallenberg panelde konuşacak. Etkinliğin moderatörlüğünü ise akademisyen Zeynep Serinkaya Winter üstlenecek.



23 Eylül 2020 Çarşamba, saat 19.00’da gerçekleştirilecek panele katılmak için 22 Eylül’e kadar event@sri.org.tr adresine mail atıp giriş kodu almak gerekiyor.