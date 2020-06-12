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12.06.2020 - 13:15 |

Şirin Soysal'dan Yağmurun Sesine Bak yorumu

70’lerde önce Mine Koşan sonra Erkin Koray tarafından söylenmiş olan Vedat Yıldırımbora bestesine Norveçli müzisyen Frode Haltli’nin akordeonu ile yepyeni bir duygu katan sanatçı canlı olarak kaydettikleri tekliyi SGM Yapım etiketiyle yayınladı.

Şirin Soysal'dan Yağmurun Sesine Bak yorumu

Doğaçlama olarak konserde kaydedilen Yağmurun Sesini Bak için Murat Beşer ‘Şirin Soysal’ın sesi şarkının içeriğine eldiven gibi oturuyor. Şarkının hikayesindeki derin acı, Şirin’in sesinde eksiksiz hissediliyor. Bir yorumcu hayatını etkileyen şarkıyı ancak bu kadar yansıtabilir’ diyor.

Video klibi Sanatçı’nın pandemi dönemini geçirdiği Fethiye’de Erdem Yavaşça tarafından çekildi. Frode Haltli’nin görüntüleri de Norveç’te evinde yaptığı çekimlerden oluşmakta olup kurgusu Taner Sarf tarafından yapıldı. Videoya destekleri için Babakamp ve Rotasız Baran’a teşekkürler… 

Şarkıya tüm dijital platformlardan 12 Haziran tarihinden itibaren ulaşabilirsiniz.

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