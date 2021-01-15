Sokak köpeklerinin hikâyesi

Filmin dağıtımını Magnolia Pictures üstleniyor. Elizabeth Lo‘nun ilk uzun metraj belgeseli “Stray”, İstanbul sokaklarında yaşayan üç köpeği takip ediyor: Kartal, Nazar ve Zeytin. Bir İstanbul seyahatinde Zeytin’le tanışmasıyla başlayan projeyi Indiewire’a anlayan Lo, “2018 ile 2019 arasında altı ay boyunca Zeytin’i kamerayla takip ettim. Türkiye’den prodüktörlerim Ceylan Carhoğlu, Zeynep Köprülü ve Zeynep Aslanoba da sesleri kaydediyordu. Çekim yaptığımız gecelerde Zeytin veya Nazar’a GPS’li bir tasma takıp böylece onları sabah bulurduk. Onların hayatını planlayamayacağımızı hemen fark ettik. ‘Stray’, bir filmin anlatımı köpeklere kalırsa ne olurdu üzerine bir proje” dedi. Film, Londra ve Stockholm film festivallerinde gösterildi, ‘En İyi İlk Belgesel’ kategorisinde adaylık kazandı.