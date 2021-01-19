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19.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Star Wars’ seti kasabayı uyutmuyor

Disney, önceki aylarda İngiliz oyuncu Ewan McGregor’ın Jedi ustası Obi Wan Kenobi’ye hayat vereceği “Kenobi” dizinin setini Londra’nın batısına yaklaşık bir saatlik mesafede bulunan Little Marlow Kasabası’na inşa etmeye başladı. Ancak The Sun gazetesinin haberine göre kasabanın sakinleri bu durumdan memnun değil.

‘Star Wars’ seti kasabayı uyutmuyor

Huzurlarının kaçtığını belirten kasabalılar, inşaatta kullanılan kamyonların yolları tıkamasından, inşaatın ses ve kirlilik yaratmasından şikayet ediyor, çekimleri doğal yaşama tehdit olarak görüyor. “Kenobi” çekimlere önümüzdeki mart ayında başlayacak, dizi gelecek yıl Disney+’ta izleyicisiyle buluşacak.        

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