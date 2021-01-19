‘Star Wars’ seti kasabayı uyutmuyor

Huzurlarının kaçtığını belirten kasabalılar, inşaatta kullanılan kamyonların yolları tıkamasından, inşaatın ses ve kirlilik yaratmasından şikayet ediyor, çekimleri doğal yaşama tehdit olarak görüyor. “Kenobi” çekimlere önümüzdeki mart ayında başlayacak, dizi gelecek yıl Disney+’ta izleyicisiyle buluşacak.