Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nde 20 film

2008 yılından beri devam eden Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali, bu yıl 19-22 Kasım tarihlerinde İstanbul’da Pera Müzesi’nde izleyicilerle buluşacak. SYFF2020 seçkisi, sürdürülebilir yaşamın ancak gezegendeki tüm canlıların yaşam ortamı ve koşulları sürdürülebilir olduğunda mümkün olduğunu hatırlatmayı hedefliyor.

Pera Müzesi’nde seçkiden gösterilecek 20 adet kısa ve uzun metrajlı belgesel sürdürülebilir tarım ve gıda sistemleri, tohum, onarıcı hayvancılık, su hakkı, iklim değişikliği ve göç, altın madenciliği ve atıklar, mega yangınlar, biyoçeşitlilik, doğa koruma ve yabani hayat, sosyal girişimcilik, sürdürülebilir ekonomi gibi çok geniş yelpazede temayı ve yaklaşımı barındırıyor.

Festivalin açılışı 19 Kasım’da BM tarafından kuruluşunun 75. yılında ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın beşinci yılını kutlamak için yapılmış “Milletler Birleşince: Acil Zamanlar için Acil Çözümler / Nations United: Urgent Solutions for Urgent Times” filmi ile gerçekleşecek. Yönetmenliğini Richard Curtis’in üstlendiği orta metrajlı filmde Milletler Birleşince bize dünyanın dün ve bugün nasıl olduğunun ve gelecekte nasıl olabileceğinin öyküsünü anlatıyor ve insanlık ve dünya için ne yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Gösterilecek filmlerden bir diğeri Haley Thompson ve Tomas Zuccareno’nun ortak yönetmenliğini üstlendiği 2017 yapımı “Birlikte Büyüyoruz / How We Grow”. Film, yerel gıda odaklı bir topluluk oluşturan azimli genç çiftçileri merkeze alıyor.

Araştırmacı gazeteci Benoît Bringer’in yönettiği “Gıdayla Gelen Dönüşüm / Food for Change” hem insanlığa hem doğaya saygılı yeni bir beslenme modeli kurgulamakta olan pek çok kadın ve erkekle görüşmelerden oluşuyor. Bringer’in bu amaçla çıktığı bir dünya turuna odaklanıyor.

Seçkide dikkat çeken diğer bir film, Sylvia Vollenhoven ve Fredrik Gertten’in yönettiği “Johannesburg Altını / Jozi Gold”. Film, bir büyükanne ve çevre aktivisti olan Mariette Liefferink’in Güney Afrika’nın en zengin maden şirketleriyle verdiği mücadeleyi konu alan bir belgesel.

SYFF2020 seçkisinin tamamı 1-6 Aralık tarihlerinde Surdurulebiliryasam.net’de çevrimiçi bir festival ile tüm Türkiye’de izleyicilerle buluşacak. Tüm gösterimler ücretsiz gerçekleşecek.

SYFF; 2008 yılından bu yana, sürdürülebilirlik kavramının ve birbiriyle etkileşim içinde olan sistemik sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlarken dünyanın farklı bölgelerinden topladığı hikâyelerle ilham vererek yeni bir yaşam kültürünün oluşmasına katkı vermeyi amaçlıyor.