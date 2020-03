Tablolardaki sosyal mesafe

Bu seriye 2006 yılında başlayan Ballester, aralarında Leonardo Da Vinci’nin “The Last Supper”, Sandro Botticelli’nin “The Birth of Venus” ve Theodore Gericault’nun “The Raft of the Medusa” tablolarının da bulunduğu pek çok eserde yer alan insanları yok ederek tabloları boş bir odaya dönüştürdü. Ballester, bu çalışmaları için “Bu koşullarda evde kalma fikrine çok iyi uyuyor” diye açıklama yaptı. Sosyal medya kullanmayan sanatçının bu eserleri resmi internet sitesinde görülebiliyor.