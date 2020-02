Tale of Us Binbirdirek Sarnıcı'nda

Ülkemizde de hatırı sayılı bir hayran kitlesine sahip olan Tale of Us, 4 Nisan Cumartesi gecesi, Afterlife'ın tüm sanatçılarının ülkemizdeki organizasyonlarını başarıyla gerçekleştiren ve benzersiz bir görsel şova dönüştüren Monkeyproject'in organizasyonu ile İstanbul’un kültür ve sanat alanında önemli bir yer tutan Binbirdirek Sarnıcı'nın büyülü atmosferinde sahnede olacak. Sultanahmet Meydanı'nda bulunun, Konstantin döneminden kalan tek eser ve İstanbul’un ikinci büyük sarnıcı olan Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleşecek etkinlik, hiç kuşkusuz ekibin yarattığı müzikal ve görsel atmosfer için çok daha etkileyici bir evsahibi olacak.



Karm ve Matteo’nun bedeni harekete geçirirken ruhu okşayan dramatik, duygusal ve hayal gücü yüksek performansları ile titiz bir mükemmelliyetçiliğin eseri prodüksiyonları sayesinde Tale of Us kısa sürede dünyanın her köşesinde kulüp ve festivallerin vazgeçilmezi haline geldi.

kili, 2016 yılında bu başarılarını aynı müzikal deneyimlerin peşine düştükleri sanatçılara bir çatı olacak plak şirketleri "Afterlife" ile taçlandırdı bir çok önemli ismin çalışmalarını yayınladı. Tale of Us'a performanslarında Afterlife'ın diğer sanatçılarından Amsterdam'dan Colyn ve progressive house music'in lokal temsilcilerinden prodüktör ve Dj Charlie Can7 eşlik edecek.