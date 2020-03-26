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26.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tarihi sergiye sanal tur

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Sagalassos antik kentine ve Pisidia bölgesinin tarihine ışık tutan “Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos” sergisini 360 derece sanal turla erişime açtı.

Tarihi sergiye sanal tur

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın üç katına yayılan sergide Burdur Arkeoloji Müzesi’nden getirilen 368 eser yer alıyor. Sergi kapsamında ayrıca, Sagalassos kazı ekibi üyeleriyle yapılan röportajlar da video kanallarında yayımlanmaya başlayacak. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açılan geçmiş tarihli diğer sergiler de internet sitesinde 360 derece sanal turla gezilebiliyor. 

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