Tarihi sergiye sanal tur

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın üç katına yayılan sergide Burdur Arkeoloji Müzesi’nden getirilen 368 eser yer alıyor. Sergi kapsamında ayrıca, Sagalassos kazı ekibi üyeleriyle yapılan röportajlar da video kanallarında yayımlanmaya başlayacak. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açılan geçmiş tarihli diğer sergiler de internet sitesinde 360 derece sanal turla gezilebiliyor.