26.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Tarihi sergiye sanal tur
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Sagalassos antik kentine ve Pisidia bölgesinin tarihine ışık tutan “Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos” sergisini 360 derece sanal turla erişime açtı.
Yapı Kredi Kültür Sanat’ın üç katına yayılan sergide Burdur Arkeoloji Müzesi’nden getirilen 368 eser yer alıyor. Sergi kapsamında ayrıca, Sagalassos kazı ekibi üyeleriyle yapılan röportajlar da video kanallarında yayımlanmaya başlayacak. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta açılan geçmiş tarihli diğer sergiler de internet sitesinde 360 derece sanal turla gezilebiliyor.