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24.08.2020 - 07:00 |

“The Batman”e geri sayım

Robert Pattinson’ın başrolünü üstlendiği, Matt Reeves’in yönettiği “The Batman” filminden ilk fragman yayınlandı.

“The Batman”e geri sayım

Film, 1 Ekim 2021’de vizyona girecek. Bruce Wayne’in Batman olarak ikinci yılına odaklanan “The Batman”in oyuncu kadrosunda Catwoman’ı Zoë Kravitz, The Riddler’ı Paul Dano Penguin’i Colin Farrell, Komiser Gordon’ı Jeffrey Wright canlandıracak. The Batman‘in İngiltere’de devam eden çekimlerine mart ayında süresiz olarak ara verilen çekimleri gelecek ay devam edecek. l KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

 

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