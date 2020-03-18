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18.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

‘The Matrix 4’ün prodüksiyonuna ara

Berlin’de çekimleri devam eden ‘The Matrix 4’un prodüksiyonuna koronavirüs salgını nedeniyle ara verildi.

‘The Matrix 4’ün prodüksiyonuna ara

Disney ve Universal gibi stüdyoların tüm filmlerinin prodüksiyonunu durdurmasının ardından Warner Bros. da prodüksiyonları durdurma kararı aldı. Daha önce ‘The Batman’ ve ‘Fantastic Beasts 3’ gibi filmlerinin prodüksiyonuna ara veren stüdyo, çekimleri devam eden son büyük yapımı olan The Matrix 4’ün prodüksiyonunu da durdurmak zorunda kaldı. Lana Wachowski‘nin yazıp yönettiği, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss‘un Neo ve Trinity rolleriyle döndüğü ‘The Matrix 4’ün 21 Mayıs 2021’de vizyona gireceği açıklanmıştı. 

Murat Boz'dan şaşırtan çağrı!Türkiye’de corona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemler artırıldı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim evlerine kapanmışken, Murat Boz sosyal medya hesabından "Evde durmayın" çağrısı yaptı.
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