‘The Matrix 4’ün prodüksiyonuna ara

Disney ve Universal gibi stüdyoların tüm filmlerinin prodüksiyonunu durdurmasının ardından Warner Bros. da prodüksiyonları durdurma kararı aldı. Daha önce ‘The Batman’ ve ‘Fantastic Beasts 3’ gibi filmlerinin prodüksiyonuna ara veren stüdyo, çekimleri devam eden son büyük yapımı olan The Matrix 4’ün prodüksiyonunu da durdurmak zorunda kaldı. Lana Wachowski‘nin yazıp yönettiği, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss‘un Neo ve Trinity rolleriyle döndüğü ‘The Matrix 4’ün 21 Mayıs 2021’de vizyona gireceği açıklanmıştı.