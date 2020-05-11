Türkiye'nin ilk online davul yarışması başlıyor

Katılımcıların son 1 yıl içinde çekilmiş videolarının Türkiye’den ve dünyadan önde gelen davulcular tarafından değerlendirileceği yarışmanın kaybedeni yok; tüm katılımcılar Zuhal Müzik online mağazasında davul-perküsyon kategorisindeki ürünlerde geçerli %20 indirim ve online davul eğitimi platformu Drumeo Edge üyeliği kazanıyor.

V-Drums Championship Online ile müzisyenlerin enstrümanlarıyla bağları güçleniyor, kendisini davul konusunda geliştirmek isteyenler bu zor günlerde değerli bir eğitim fırsatı buluyor ve her yaştan davul meraklısı, müzik tutkusunda birleşiyor.

Davulun Önde Gelen İsimleri Jüride

V-Drums Championship Online yarışmasının lokal ve uluslararası jüri üyeleri Burak Gürpınar, Cem Aksel, Cengiz Tural, Doğaç Titiz, Ediz Hafızoğlu, Erce Arslan, Kerem Sedef, Onur Akça, Ozan İnam, Özgür Can Öney; Kaz Rodriguez, KJ Sawka ve Michael Schack.

Yarışma Takvimi

2-14 Mayıs: Başvuruların kabulü

19 Mayıs: Çeyrek Final

29 Mayıs: Yarı Final

1 Haziran: Final