Türkiye’nin tarihteki yeri

Le Guess Who?’nun dünyanın dört bir yanından farklı kişi ve oluşumlara yaptığı çağrıyla hayata geçen “Reports from Other Continents” (Diğer Kıtalardan Heberler) seçkisi; Nepal’den Meksika’ya, Kolombiya’dan Güney Afrika’ya dünyanın dört bir ucuna uzandı. Programın Bant Mag. tarafından hazırlanan Türkiye içeriği ise festivalin YouTube kanalında yayınlanıyor.



Yazar, koleksiyoner, DJ ve araştırmacı Murat Meriç’in belgesel plak koleksiyonundan hareketle hazırlanan videoda müzikseverler, Türkiye’de yayınlanan uluslararası ve tarihi olaylara değinen şarkılar ve albümler arasında bir yolculuğa çıkıyor. Videoda Muhammed Ali’nin dünya şampiyonu olması, Robert Kennedy’nin öldürülmesi, Ay’a ayak basılması gibi olayların Türkiye’deki yansımalarını şarkılar üzerinden gözlemleniyor. Programda yer alan Endonezya, Meksika ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti videoları da Youtube’da erişime açıldı.



