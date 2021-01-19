‘Tutku, İçindeki Süper Güç’ gerçek potansiyeli açığa çıkaracak

Uluslararası koç, mentor ve motivasyon konuşmacısı Şebnem Bolkan’ın kaleminden çıkan ilk kitap olan Tutku İçindeki Süper Güç, Günce Yayınevi basımıyla hayat buldu. Tutkuyu, ilham veren bir yaşama çeviren ve liderlik potansiyeline dönüştürmek için tüyolar veren kitap, iş ve sosyal hayatta başarının kapılarını aralayacak. Kitap, okuyucuları cesur, yaratıcı, kararlı ve en iyi olmaya iterken aynı anda ilerlemeyi, ilerletmeyi, iz bırakmayı, düştüğünde kalkabilmeyi, ilham vermeyi, vizyoner olmayı, takip edilen bir lider olmayı öğretiyor.

Her insanın kendisine sorduğu, “Amacını, tutkunu nasıl keşfeder, ışığını nasıl parlatırsın?” sorusunun yanıtını da veren kitap, tutkuları, dikkat çeken bir girişime, iz bırakan bir şirkete dönüştürmek için bir başlangıç olacak. Potansiyelin ortaya çıkmasındaki en büyük cevherin tutku olduğunu da vurgulayan kitap, tutku ve başarı hikayeleriyle uyuyan tüm tutku ve cevherleri ortaya çıkaracak.

“Değişim için tutkuya ihtiyacımız var”

Günümüz modern insanının en büyük ihtiyacının tutku olduğunu belirten yazar Şebnem Bolkan, “Hayatın zorluğu ve yaşanan gelişmeler, insanların tutkularını ve umutlarını köreltmiş durumda. Ben de kitabımla insanların uyuyan tutkularını uyandırmak ve gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmak istedim. Tutku yokluğu, vasatlığı ve tatminsizliği, varlığı zenginliği ve doyumu getirir. Ayrıca günümüzde birçok şeyi değiştirmek için tutkuya ve tutkulu insanlara ihtiyacımız var. Kitabım tutkulu insanları ve insanların tutkusunu açığa çıkararak daha başarılı ve potansiyelini doğru kullanan bireylerin doğmasına yardımcı olacak” şeklinde konuştu.