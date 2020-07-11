Üflemeli Çalgılar Hangileridir? Üflemeli Müzik Aletlerinin İsimleri Nelerdir?

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgi gören üflemeli çalgılar, orkestralardan düğünlere, tasavvuf müziğinden oyun havasına kadar birçok farklı alanda icra ediliyor.



Üflemeli Çalgılar Hangileridir?



1- Flüt: Çalınması en kolay üflemeli çalgılar arasında birinci sırayı flüt alıyor. İlköğretimdeki müzik dersi müfredatlarında temel flüt eğitimi verilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan müfredat değişikliği ile birlikte flüt, okul öncesi eğitim programlarında yer alıyor. Yavaştan hızlıya birçok çalış şekli mevcuttur. Nefes kadar parmak kontrolü de önemlidir.



2- Ney: Ney, özellikle Türk Tasavvufi müziğinde son derece önemli ve saygın bir yere sahiptir. Neyi tamamen yetkin bir şekilde çalan kişilere neyzen denir. En ünlü neyzenlere örnek olarak Neyzen Tevfik, Ömer Bildik, Sultan Abdülaziz Han ve Süleyman Erguner gösterilebilir. Aynı zamanda 10.000 yıl öncesine kadar dayanan tarihi ile en köklü üflemeli çalgılar arasında yer almaktadır. Bu çalgının üretiminde kullanılan malzemeler, neyden çıkan seslerin kalitesini de büyük oranda belirler.



3- Klarnet: Hızlı ve çevik olmayı gerektiren klarnet, flüt ile benzerlikler taşısa da çok daha profesyonel bir donanıma sahiptir. Türkiye'de genellikle düğün ve nişanlarda çalınır. Küçük, alto ve bas gibi çeşitleri mevcuttur.



Üflemeli Müzik Aletlerinin İsimleri Nelerdir?



1- Zurna: Nefesliler arasında en yüksek oktav oranlarına çıkan çalgıdır. Bu nedenle kapalı değil açık mekanlarda çalınması gerekir. Düğünlerin vazgeçilmezi olan zurnaların yanında büyük davul çalınır. Bu sayede sesin çok daha kontrollü çıkması sağlanır. Ülkemizde zurnaların %80'inden fazlası ceviz ve benzeri ağaçlardan üretilmektedir.



2- Yan Flüt: Hem Türkiye'de hem de diğer Avrupa ülkelerinde en çok icra edilen flüt türüdür. Hem metal hem de plastik malzemeler kullanılarak üretilebilir. Orkestra gibi profesyonel topluluklarda ise daha çok metalden yapılmış yan flütler tercih ediliyor.



3- Mızıka: 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Almanya'da bulunmuştur. Önce büyük bir hızla Avrupa geneline yayılan mızıka, daha sonra tüm dünyada popüler bir üflemeli çalgı haline gelmiştir. Mızıka, diğer üflemeli çalgılara çok daha yeni olmasına karşın hem çocuklar hem de yetişkinler arasında popülerdir. En küçük mızıka çeşitlerinde sadece yedi çeşit bemol yer alıyor. Daha büyük modellerinde ise diyez ve yarım bemol çalmak da mümkündür.