06.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Wes Anderson’ın yeni filmi ekime ertelendi
Amerikan bağımsız sinemasının en önemli yönetmenlerinden Wes Anderson’ın Benicio Del Toro, Tilda Swinton, Bill Murray, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan’ın aralarında olduğu isimleri bir araya getiren yeni filmi “The French Dispatch”, koronavirüs salgını nedeniyle ekim ayına ertelendi.
Film, Fransa’nın hayali bir şehrinde geçiyor ve The French Dispatch isimli bir dergide yaşanan olayları konu alıyor.