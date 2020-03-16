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16.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yeğinobalı hayatını kaybetti

Yazar ve çevirmen Nihal Yeğinobalı, 14 Mart’ta hayatını kaybetti.

Yeğinobalı hayatını kaybetti

Aralarında Laurence Sterne, Jane Austen, Charlotte Bronte, W.M. Thackeray, Charles Dickens ve Thomas Hardy’nin de olduğu birçok yazarı Türkçeye çeviren Yeğinobalı, 1927’de Manisa’da doğdu. 8 yaşında İstanbul’a gelen Yeğinobalı, lise öğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde 1945’de tamamladıktan sonra çeviri yapmaya başladı. “Genç Kızlar” adlı ilk romanı Vincent Ewing takma adıyla 1950’de yayınlandı. Daha sonra New York Eyalet Üniversitesi’nde edebiyat öğrenimi gördü. Sekiz yıl ABD’de yaşayıp Türkiye’ye döndü. Laurence Sterne, Jane Austen, Charlotte Bronte, W.M. Thackeray, Charles Dickens, Thomas Hardy, Lewis Carroll, Oscar Wilde, Mark Twain, J.M. Barrie, D.H. Lawrence, Frank Baum, John Steinbeck, Pearl S. Buck, Mihail Şolohov, Carlos Fuentes, Isabel Allende, Eduardo Galeano, Patrick White, Iris Murdoch, D.M. Thomas gibi sayısız klasik ve çağdaş edebiyatçıyı, romanları ve öyküleriyle Türkçeye kazandırdı. Yeğinobalı, bir yandan kendi romanlarını yazmaya da devam etti.

“Eflatun Kız” adlı romanını 1964’te yazdı. 1988’de “Mazi Kalbimde Bir Yaradır”, 1998’de “Sitem”, 2005’de “Belki Defne”, 2007’de de “Gazel” adlı romanları yayımlandı. Anı kitabı “Cumhuriyet Çocuğu” ise 2005 yılında yayımlandı.                                 

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