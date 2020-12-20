Yolcu Tiyatro Gomidas için destek bekliyor

Yolcu Tiyatro’nun yeni projesi Gomidas 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesinde 27 Kasım’da dünya prömiyerini yaptı. 30 Kasım’da Türkçe üst yazıyla Fransızca oynanan oyun seyircilerden yoğun ilgi gördü. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, süpervizörlüğünü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler’in yaptığı oyunda, Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu oyun boyunca Gomidas Vartabed eserleri seslendirerek Gomidas karakterine can veren Fehmi Karaarslan’a eşlik ediyor.