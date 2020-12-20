20.12.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Yolcu Tiyatro Gomidas için destek bekliyor
Kurulduğundan bu yana 8 yıllık süreçte 6 farklı prodüksiyonla yüzlerce kez seyirciyle buluşan Yolcu Tiyatro, yeni projesi “Gomidas”ı sahneye taşıyor. “Gomidas” oyununun izleyici ile buluşması ve sahnede kalmaya devam etmesi için tiyatro kurumu ayrıca bir destek çağrısında bulundu. 29-30-31 Ocak tarihli oyunların biletleri ve isme özel Gomidas hatıra setleri mobilet.com üzerinden satışa sunuldu.
Yolcu Tiyatro’nun yeni projesi Gomidas 24. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Kumkapı’daki Surp Vortvots Vorodman Kilisesinde 27 Kasım’da dünya prömiyerini yaptı. 30 Kasım’da Türkçe üst yazıyla Fransızca oynanan oyun seyircilerden yoğun ilgi gördü. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, süpervizörlüğünü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler’in yaptığı oyunda, Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu oyun boyunca Gomidas Vartabed eserleri seslendirerek Gomidas karakterine can veren Fehmi Karaarslan’a eşlik ediyor.