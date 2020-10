Zorlu PSM'de bu hafta

CANIM OĞLUM - 2018 (BENZINHO) // 05 EKİM PAZARTESİ // PSM AMFİ // 20.00

2018 yılında Sundance Film Festivali’nde prömiyerini gerçekleştiren ve Brezilyalı yönetmen Gustavo Pizzi‘nin ikinci uzun metraj filmi olan Canım Oğlum (Benzinho), büyük oğlunu yurtdışına gönderen Irene’nin, bu durumla başa çıkmasını ve oğlu olmadan yeni bir hayata uyum sağlamak zorunda kalmasını aile sevgisi temasını mercek altına alarak seyirciye sunuyor.

Zorlu PSM’nin Brezilya Film gösterimleri kapsamında ve PSM Amfi’nin Açıkhava atmosferinde seyirciyle buluşmaya hazırlanan Canım Oğlum filmini seyretmek için yerinizi ayırmayı unutmayın.

*Etkinlik ücretsizdir. Sınırlı oturma kapasitesi sebebiyle http://bilet.zorlupsm.com/default?ec=FG05102020 adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

**PSM Amfi'de Brezilya Filmleri Gösterimleri, Brezilya Konsolosluğu desteğiyle gerçekleşmektedir.

CMYLMZ - DIAMOND ELITE PLATINUM PLUS // 05 – 06 EKİM // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Dünyanın dört bir yanında 5.000’in üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum - Plus şovunun yeni sezon gösterileri ile Ekim ayı boyunca #mesafeliamabirlikte mottosuyla Zorlu PSM seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

HAKAN TAMAR İLE MOD SESSIONS // 05 EKİM PAZARTESİ // ZORLU PSM YOUTUBE KANALI // 21.00

Her hafta indie, elektronik, hip-hop, rock, metal gibi farklı müzik türlerinde üretim yapan bir sanatçıyı ya da grubu ağırlamayı sürdüren Zorlu PSM’nin yepyeni dijital serisi “Hakan Tamar ile Mod Sessions”ın bu haftaki konuğu, ilk albümleri “Kamlama”yı 2015’te yayınlayan Türkiye’nin etkin enstrümantal progressive rock gruplarından “KES” oluyor.

Deneyimli programcı, DJ ve müzik yapımcısı Hakan Tamar ile birlikte hayata geçirilen Zorlu PSM’nin yeni dijital serisi “Hakan Tamar ile Mod Sessions”ın ikinci bölümünü 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.00’da Zorlu PSM YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 05 EKİM PAZARTESİ // %100 STUDIO // 21.15

Geçtiğimiz sezon başından itibaren her hafta Zorlu PSM sahnesinde Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen sevilen Late Night programı “İbrahim Selim ile Bu Gece” yeni sezona Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde merhaba demeye hazırlanıyor.

İbrahim Selim’in renkli sunumunun yanı sıra her hafta sürpriz bir konuğun katılacağı programda müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan eğlence dolu dakikalar yaşamak için yerinizi almayı unutmayın.

BATMAN - 1989 // 05 EKİM PAZARTESİ // PSM AMFİ // 21.45

DC Comics'in efsanevi süper kahraman karakterlerinden olan Batman’in Tim Burton yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan 1989 versiyonunda küçük bir çocuk olan Bruce Wayne’in anne ve babasının bir suçlu tarafından öldürülüşüne tanık olmasından sonra kendini Gotham şehrini suçtan arındırmaya adamasını anlatıyor.

Michael Keaton’ın Batman ve Jack Nicholson’ın Joker karakterine hayat verdiği bu ikonik filmi Açıkhava sineması keyfinde izlemek için yerinizi 5 Ekim akşamı PSM Amfi’de yerinizi almayı unutmayın.

*Etkinlik ücretsizdir. Sınırlı oturma kapasitesi sebebiyle http://bilet.zorlupsm.com/default?ec=FG05102020 adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

KİBAR FEYZO (1978) // 06 EKİM SALI // PSM AMFİ // 20.00

Senaryosunu İhsan Yüce'nin yazdığı yönetmenliğini Türkiye sinemasının unutulmaz yönetmenlerinden Atıf Yılmaz'ın üstlendiği “Kibar Feyzo”, sinemamızın kült eserlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Feyzo’nun askerden döndükten sonra Gülo ile evlenebilmek için, on bin peşin, on bin senet karşılığı ödeyeceği başlık parası için kente gidip çalışmaya başlar. Kentten her dönüşünde köylülere artık şehirlerde ağalık düzeninin olmadığını, başlık parasının kalktığını anlatarak ağaya karşı köylülerce cephe oluşturmaya başlar. 1978 yapımı olan ve kadrosunda Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener Şen, İhsan Yüce, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar gibi Yeşilçam’ın ikonik oyuncuları barındıran “Kibar Feyzo”yu Zorlu PSM’nin Yeşilçam Film Gösterimleri kapsamında 6 Ekim Salı akşamı kaçırmayın.

*Etkinlik ücretsizdir. Sınırlı oturma kapasitesi sebebiyle http://bilet.zorlupsm.com/default?ec=FG06102020 adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

KIZLAR VE OĞLANLAR // 07 – 08 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Güzelliğin, aşkın, çocuğun, evin, paranın ve en önemlisi başarının değerini anlatan, özlemek üzerine kurulu “Kızlar ve Oğlanlar” oyununda sevilen oyuncu Bergüzar Korel tek kişilik performansı ile seyirciyi kendisine hayran bırakıyor. Dennis Kelly’nin kaleme aldığı, Hira Tekindor’un çevirisi ve İbrahim’in Çiçek’in rejisiyle Craft Tiyatro’nun adından sıkça söz ettiren oyunu “Kızlar ve Oğlanlar” 7 - 8 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM’de seyirciyi yeniden selamlamaya hazırlanıyor.

ÇOK DA FİFİ// 09 EKİM CUMA // PSM AMFİ // 21.00

"Hayatla dalga geçmezsek vallahi çatlarız!" diyen 5 kadından oluşan Türkiye'nin ilk stand-up grubu Çok da Fifi, gösterilerinde; kendi kişisel mizahlarının yanı sıra, kadınların ortak dertlerini dertlenmeden sahneye taşırken, beylere de şaşkınlık, kahkaha ve ufukların açılması gibi tadı damakta kalan deneyimler yaşatıyor.

Bugüne kadar 200’den fazla gösteri yapan, Adana’dan Berlin’e, çıktıkları tüm sahnelerde coşku ve kahkaha ile ağırlanan Çok da Fifi’nin eğlence dolu gösterisini kaçırmamak için 9 Ekim Cuma akşamı Zorlu PSM Amfi’deki yerinizi almayı unutmayın.

AMADEUS // 09 – 10 EKİM // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesini anlatan oyun “AMADEUS”, başrollerini Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın paylaştığı, güçlü oyuncu kadrosu, 14 kişilik koro ve 11 kişilik canlı orkestradan oluşan 45 kişilik dev ekibi ve usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle Ekim ayı boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

ÇOCUKLAR İÇİN PSM ZAMANI: YARATICI LIK ZIPLAR MI? // 10 EKİM CUMARTESİ // ZORLU ÇOCUK TİYATROSU YOUTUBE KANALI // 10:00

Zorlu PSM & Bilim Virüsü iş birliği ve Zorlu Holding'in desteğiyle her Cumartesi, Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalında yepyeni atölyeler çocuklarla buluşuyor. BÇocukların yaratıcılıklarını tetikleyerek düşünsel ve sanatsal becerilerini artırmayı hedefleyen atölye serisinde; bu hafta “Yaratıcılık Zıplar mı?” bölümünde tiyatro oyuncusu eğitmen Hasan Demir eşliğinde çocuklar için üç önemli yaratıcı zıplama; çeşitli egzersizlerle tiyatroyu merkezine alarak çocuklara uygulamalı bir atölye çalışması deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Tüm çocukların izlemesi için ücretsizdir.

SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM – DİRMİT // 11 EKİM PAZAR // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Latife Tekin’in aynı isimli romanından ilk olarak Yüksek Lisans bitirme projesi olarak sahneye uyarlanan ve köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit'in gözünden anlatan Tiyatro Hemhâl’in sevilen oyunu “Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit” 11 Ekim Pazar akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum sahnesinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.