Zorlu PSM'de bu hafta

DURVAL PLAK - 2002 (DURVAL DISCOS) // 12 EKİM PAZARTESİ // PSM AMFİ // 20.00

Yönetmenliğini Anna Muylaert’nin üstlendiği 2002 yapımı olan filmde; tipik bir hippi olan ve müşterilerdeki düşüşe rağmen CD satmayı reddederek annesinin evinin birinci katında bir plak dükkanı işleten Durval’in hikayesi anlatılıyor. Konusunun yanı sıra film müzikleri ile de dikkatleri üzerine çeken Durval Discos’u Zorlu PSM’nin Brezilya Film gösterimleri kapsamında ve PSM Amfi’nin Açıkhava atmosferinde 12 Ekim akşamı izlemek için yerinizi ayırmayı unutmayın.

*Etkinlik ücretsizdir. Sınırlı oturma kapasitesi sebebiyle http://bilet.zorlupsm.com/default?ec=FG05102020 adresinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

**PSM Amfi'de Brezilya Filmleri Gösterimleri, Brezilya Konsolosluğu desteğiyle gerçekleşmektedir.

PENCERE // 12 – 13 EKİM // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 21.00

The Hours ile The Reader'ın senaryolarıyla iki Oscar adaylığı bulunan Britanyalı yazar David Hare'in kaleme aldığı ve Haluk Bilginer tarafından Türkçe’ye kazandırılan tiyatro oyunu “Pencere”, farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adamın ilişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra tekrar yan yana gelmeleri etrafında şekilleniyor. Deneyimli oyuncu Haluk Bilginer ve Esra Bezen Bilgin’in başrolleri paylaştığı “Pencere” 12 ve 13 Ekim tarihlerinde Zorlu PSM'de!

HAKAN TAMAR İLE MOD SESSIONS // 12 EKİM PAZARTESİ // ZORLU PSM YOUTUBE KANALI // 21.00

Her hafta indie, elektronik, hip-hop, rock, metal gibi farklı müzik türlerinde üretim yapan bir sanatçıyı ya da grubu ağırlamayı sürdüren Zorlu PSM’nin yepyeni dijital serisi “Hakan Tamar ile Mod Sessions”ın bu haftaki konuğu, abstract tarzda rap müzik icra eden ve kendisine has söz yazım stiliyle diğer rapçilerden kolayca sıyrılan “Ağaçkakan” oluyor. Deneyimli programcı, DJ ve müzik yapımcısı Hakan Tamar ile birlikte hayata geçirilen Zorlu PSM’nin yeni dijital serisi “Hakan Tamar ile Mod Sessions”ın ikinci bölümünü 12 Ekim Pazartesi günü saat 21.00’da Zorlu PSM YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 12 EKİM PAZARTESİ // %100 STUDIO // 21.15

Geçtiğimiz sezon başından itibaren her hafta Zorlu PSM sahnesinde Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen programı “İbrahim Selim ile Bu Gece” yeni sezona Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde merhaba demeye hazırlanıyor. İbrahim Selim’in renkli sunumunun yanı sıra her hafta sürpriz bir konuğun katılacağı programda müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan eğlence dolu dakikalar yaşamak için yerinizi almayı unutmayın.

ALICE HARİKALAR DİYARINDA - 2010 (ALICE IN WONDERLAND) // 12 EKİM PAZARTESİ // PSM AMFİ // 21.45

İngiliz yazar Lewis Carroll'ın 1865 yılı fantastik romanı “Alice Harikalar Diyarında” ile onun devamı olan 1871 romanı “Aynanın İçinden” arasında gevşek bir bağlantıyla kurulmuş öyküyü izleyicilerle paylaşan filmin yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor. İlginç bir rüyanın tekrar etmesinden dolayı bunalımda ve sevgili babasının kaybının yasında olan on dokuz yaşındaki Alice Kingsleigh’in mavi yelekli bir tavşanı takip etmesi ve kazara büyük bir tavşan deliğine düşmesi ile birlikte gelişen olayları anlatmaktadır. Dünya çapında 1.025 milyar $'dan fazla hasılat elde ederek Burton'ın gişe başarısı en yüksek filmi olan “Alice Harikalar Diyarında”yı PSM Amfi’nin Açıkhava atmosferinde seyretmek için yerinizi ayırmayı unutmayın.

#PSMÇOCUK ATÖLYE SERİSİ: STOP MOTION ATÖLYESİ // 13 EKİM SALI // ZORLU ÇOCUK TİYATROSU IGTV // 10:00

Zorlu PSM & Tinker Studio iş birliği ve Zorlu Holding'in desteğiyle her Salı Zorlu Çocuk Tiyatrosu IGTV hesabında yepyeni atölyeler çocuklarla buluşuyor. Serinin ilk bölümü olan Stop Motion Atölyesi, stop motion animasyon tekniğini çocuklarla paylaşarak üretim adımları içerisinde çocuklarda yaratıcı düşünceyi destekleyerek, kendilerini ifade edebilecek yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Tüm çocukların izlemesi için ücretsizdir.

HABABAM SINIFI (1975) // 13 EKİM SALI // PSM AMFİ // 20.00

Rıfat Ilgaz'ın Dolmuş dergisinde yazmaya başladığı öykülerden bir bölümünü birleştirerek 1957 yılında

yayımladığı aynı isimli eserinden beyaz perdeye uyarlanan Yeşilçam’ın kült filminin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstleniyor. Yeşilçam sinemasında bir klasik haline gelen serinin ilk filminde Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini Mahmut Hoca’nın kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu olan sınıfı 6 Edebiyat A, nam-ı diğer Hababam Sınıfını ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışmasını konu alıyor. Yeşilçam sinemasının kült filmlerinden olan “Hababam Sınıfı”nı Zorlu PSM’nin Yeşilçam Film Gösterimleri kapsamında 13 Ekim Salı akşamı kaçırmayın.

CİMRİ // 14 EKİM ÇARŞAMBA // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Onu tanıyanların "Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, onu bile alır; yalnız alır..." olarak betimlediği Cimri’yi izlerken belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara tanık olacaksınız. 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere'in en ünlü eserlerinden “Cimri”, Tansu Biçer’in rejisi ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla 5 sezondur kapalı gişe sahnelenen oyun 14 Ekim akşamı Zorlu PSM’de izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

RABARBA COMEDY NIGHT // 14 EKİM ÇARŞAMBA // PSM AMFİ // 21.00

Kolektif stand-up gösterisi “Rabarba Comedy Night” Mesut Süre moderatörlüğünde ve Erman Arıcasoy, Anlatanadam, Fazlı Polat ve Firuze Özdemir’den oluşan kadrosuyla PSM Amfi’de seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kahkaha dolu bu gösteriyi kaçırmamak için 14 Ekim akşamı PSM Amfi’deki yerinizi almayı unutmayın.

TOLGA ÇEVİK - TOLGSHOW // 15 EKİM PERŞEMBE // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Bugüne kadar ‘Yönetmen’in akla sığmayan isteklerini yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik, ‘Gizemli Yönetmen’ Fırat Parlak ve ‘Minik’ lakaplı müzisyen Özer Atik’in de eşlik ettiği ve artık bir klasik haline gelen doğaçlama gösterisiyle 15 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

SIR // 15 EKİM PERŞEMBE // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Sıradan bir aile yemeğinde gelişen sıra dışı olaylar, zamansız ortaya saçılan itiraflar… Yükselen tansiyonla birlikte yaşanan absürtlükler... Dram ile durum komedisini harmanlayan; aileye, aşka ve dostluğa dair içimizden keyifli bir oyun olan “SIR”; hayatları yöneten sırlar, önyargılar, egoizm, faşizm, sol - sağ çekişmesi, pragmatizm, gerçekten sevme - sevdiğini beğenmeme çelişkisi gibi insana dair değerler; zamanla kişilerin içlerinde biriktirdikleriyle ortaya çıkarsa ne olur? Özür mü dilenir? Yoksa bir şey yokmuş gibi devam mı edilir? Sorularına cevap aramaya çalışıyor. Fransa' da ve daha birçok ülkede büyük beğeni toplayan Cesar Ödüllü Alexandre De La Patelliere & Matthieu Delaporte' nin yazdığı "SIR"; Hilal Arslangiray Kazanbal' ın samimi uyarlaması ve Ahmet Kazanbal rejisi ile 15 Ekim Perşembe akşamı Zorlu PSM’de tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

KRAL LEAR // 16 EKİM CUMA // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

İktidarın ve mülkiyetin paylaşımı üzerine çok katmanlı bir metin olan Kral Lear’de, sahnelerin usta ismi Haluk Bilginer, Shakespeare’in “trajedisini kendi elleriyle çizen” kahramanı Kral Lear’a bürünüyor. Shakespeare’in en sevilen klasiklerinden olan “Kral Lear” güçlü oyuncu kadrosu ve Muharrem Özcan’ın rejisi ile 16 Ekim’de Zorlu PSM’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

EVLAT // 16 EKİM CUMA // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Florian Zeller’in kaleme aldığı, baba ve oğul olmaya çalışanların hikayesini anlatan “Evlat”, izleyicilere gidilen yerleri, kalınan sevgileri, görülen düşleri ve elini uzatan bir çocuğu anlatıyor. “En sevdiğin giderken güçlü kalabilir misin?” sorusu ile veda ederken bile iz bırakmaya çalışan, bencil, sert, acımasız insanların hikayesini seyirciye sunan oyunda Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Şükran Ovalı, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan’ı izlemek için 16 Ekim Cuma akşamı Zorlu PSM’de yerinizi almayı unutmayın.

ÇOCUKLAR İÇİN PSM ZAMANI: BEN KİMİM? - EİNSTEİN SINIRSIZ DEHA // 17 EKİM CUMARTESİ // ZORLU ÇOCUK TİYATROSU YOUTUBE KANALI // 10:00

Zorlu PSM & Bilim Virüsü iş birliği ve Zorlu Holding'in desteğiyle her Cumartesi, Zorlu Çocuk Tiyatrosu Youtube kanalında yepyeni atölyeler çocuklarla buluşuyor. Çocukların yaratıcılıklarını tetikleyerek düşünsel ve sanatsal becerilerini artırmayı hedefleyen atölye serisinde bu haftaki “Ben Kimim? - Einstein Sınırsız Deha” bölümünde tüm zamanların en büyük bilim insanı Einstein’ın hikayesini çocuklarla buluşturmaya hazırlanıyor. Tüm çocukların izlemesi için ücretsizdir.

DOĞU DEMİRKOL // 17 EKİM CUMARTESİ // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Ahlat Ağacı ve Ölümlü Dünya filmlerindeki başarılı performansı ve Güldür Güldür Show’daki stand up gösterisiyle adından sıkça söz ettiren başarılı komedyen Doğu Demirkol tek kişilik gösterisiyle sahnede yerini almaya hazırlanıyor. Stand up gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, hem iddialı hem de mütevazı duruşu ile 17 Ekim Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde izleyicisinin karşısında olmaya hazırlanıyor.