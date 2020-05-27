Zorlu PSM'den yeni bir konser serisi

ANNA RF // 3 HAZİRAN ÇARŞAMBA // ZORLU PSM INSTAGRAM VE FACEBOOK KANALLARI (@zorlu_psm) // 22:00

Etno elektronik grubu Anna RF orta doğu köklerini modern ve eğlenceli bir hale getirmeyi başarıyor. Yaptıkları müziğin temelinde pozitif mesaj vermek, birlik ve beraberliğin önemini vurgulamayı amaçlayan grup 2012’den bu yana Almanya, Hindistan, İsviçre, İskoçya, Türkiye, Polonya, Portekiz ve Rusya gibi birçok ülkenin festivallerinde doğu ve batı kültürünü buluşturuyor. Eski ve yeniyi birleştiren, dünya çapında yaptıkları müzik videolarının izlenmesi 70 milyonu aşan Anna RF’in performansını kaçırmayın!

BOOM PAM // 5 HAZİRAN CUMA // ZORLU PSM INSTAGRAM VE FACEBOOK KANALLARI (@zorlu_psm) // 22:00

Elektrogitar, tuba, klavye ve davuldan oluşan saykodelik-surf-rock grubu Boom Pam, dinleyicilere deneyimleteceği etnik kültürden bir karışımla Zorlu PSM Instagram ve Facebook sayfalarında müzikseverler ile buluşuyor. 2003 yılında Tel Aviv’de biraraya gelen grup, kendilerine has sound’u ile ülkemizde ve dünyada kısa sürede ses getirdi. 2014 yılında Türkiye müzik tarihinin yaşayan Selda Bağcan ile yaptıkları iş birliği ile öne çıkan grup Tel Aviv’deki Boiler Room, Japonya’nın Neaba şehrinde gerçekleşen Fuji-Rock Festival’i gibi birçok değerli festivallerde sahne alıyor. 20 yıldır müzikseverler ile buluşan, saykodelik müziğin öncülerinden, Avrupa, Amerika, Kanada, Meksika, Güney Amerika ve Japonya’nın birçok sahnesine konuk olmuş Boom Pam’in özel konserini Zorlu PSM Facebook ve Instagram hesabında gerçekleşecek TLVSOUND özel konserini kaçırmayın!

NOGA EREZ // 11 HAZİRAN PERŞEMBE // ZORLU PSM INSTAGRAM VE FACEBOOK KANALLARI (@zorlu_psm) // 22:00

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da unutulmaz bir konsere imza atan, Berlin merkezli plak şirketi City Slang’e bağlı şarkı yazarı ve yapımcı Noga Erez, avangard tarzı ve politik olarak bestelenen sözleri ile birçok ülkede etkisini yayıyor. G Ortak yapımcısı Ori Rousso ile iş birliği içinde yaptığı müzik, elektronik, hip hop ve pop müziğin daha fiziksel dinamik unsurlarından yararlanırken, onu kendi şehri olan Tel Aviv’in en heyecan veren ödün vermeyen ve öngörülmez, cesur ve gerçeği arayan şarkılar ile müzikseverler ile buluşuyor. 2016 yılında Rio Olimpiyatları’nın müzik etkinliklerinde ülkesini temsil eden sanatçı, 2017 yılında çıkardığı ‘’Off the Radar’’ albümünden sonra Primavera Sound, SXSW, Pitchfork Paris, Roskilde, gibi festivallerde yer aldı. Geçtiğimiz ay çıkardığı yeni teklisi VIEWS ile çok iyi bir çıkış yakalayan Noga Erez, 9 Haziran’da yeni bir tekli daha çıkarmayı hazılanıyor. 11 Haziran’da ise Zorlu PSM TLVSOUND konser serisinde Zorlu PSM Instagram ve Facebook hesaplarına konuk olacak.

YEMEN BLUES // 14 HAZİRAN PAZAR // ZORLU PSM INSTAGRAM VE FACEBOOK KANALLARI (@zorlu_psm) // 22:00

2010 yılında Ravid Kahalini tarafından kurulmuş, geleneksel Yemen müziklerini farklı tarzlarla harmanlayan, 2019 yılında %100 Studio’da sahne alan Yemen Blues bu kez Zorlu PSM Instagram ve Facebook sahnelerine konuk oluyor. Kurulduğu günden itibaren çağdaş müzik dünyasının diline yeni bir soluk getirmeyi başaran Yemen Blues, sound’unu Batı Afrika tınılarıyla funk, mambo ve soul’a uzanan çağdaş ritimlerle birleştirerek oluşturuyor. Zengin bir müzikal arka plana sahip şarkılarıyla başarılı performanslar sergileyen Yemen Blues’in 14 Haziran Pazar günü Zorlu PSM Instagram ve Facebook hesaplarında gerçekleşecek konserini kaçırmayın.