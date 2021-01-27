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    HaberlerOtomobil Haberleri 2,9 milyar euro destek
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    27.01.2021 - 17:19 |

    2,9 milyar euro destek

    AB Komisyonu, elektrikli araçlar için batarya, pil, üretimine destek amacıyla aralarında Tesla ve BMW'nin olduğu şirketleri toplam 2,9 milyar euro destek verilmesini onayladı.

    2,9 milyar euro destek

    Avrupa Batarla Innovasyon Projesi çerçevesinde onaylanan 2,9 milyar euro yardım, 2017 yılında başlatılan ve otomotiv sektörünün fosil yakıtlardan uzaklaşmasınını desteklemeyi amaçlayan Avrupa Batarya İttifakı ile gündeme gelmişti.

    2,9 milyar euro destekten Tesla ve BMW'nin yanı sıra aralarında Fiat Chrysler Automobiles, Arkema, Borealis, Solvay, Sunlight Systems ve Enel X'in olduğu 42 şirket yararlanacak.

    Yapılan açıklamaya göre batarya üretimine destek için fon Almanya, Fransa, Belçika, Finlandiya, İspanya, Hırvatistan, Slovakya, Polonya, İsveç ve Yunanistan'dan gelecek.

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