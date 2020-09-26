ABD’den BMW'ye ceza!

Autoblog’ta yer alan habere göre BMW, yanıltıcı bilgileri açıklarken birkaç şirket tahvil teklifinde yaklaşık 18 milyon dolar toplandığı belirtti. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Uygulama Bölümü direktörü Stephanie Avakian’ın yaptığı açıklamada, ABD pazarlarında sermaye toplamak için erişilen şirketlerin, yatırımcılarına doğru bilgi sağlama yükümlülüğü olduğunu belirtti.

Haber ajansının açıklamasına göre yapılan bu yanlış satış adetleri markanın perakende satış adetlerine göre pozisyonunu korumasında yardımcı oldu. SEC’e göre Kuzey Amerika’daki BMW de dahil olmak üzere satış hedeflerini ve fazla satışları karşılamak için 2015 – 2017 yılarında satış raporlama takviminde değişiklikler yapıldı. SEC ayrıca bayilerin araçları satış olarak sayabilmeleri için araçların ödünç olarak verildiği kişilere bile ödeme yapıldığını belirledi.

SEC, soruşturma kapsamında belirlenen cezanın, marka ile iş birliği yapanları da dikkate alarak hesaplandığını da belirtti.

BMW AG, BMW North America ve BMW US Capital şirketleri, bulguları ne reddetti ne de kabul etti. Üç şirket para cezasını ödemeyi ve menkul kıymetler yasalarını ihlal etmeyi bırakmayı kabul etti. Alman marka yaptığı açıklamada eylemlerin çoğunun üç yıldan fazla bir süre önce gerçekleştiğini ve bir ihmalden kaynaklı olduğunu açıkladı. Şirket, “Herhangi bir BMW kuruluşunun kasıtlı suiistimalle uğraştığına dair herhangi bir iddia veya bulgu yok” açıklamasında bulundu.

BMW, SEC tarafından son bir yıl içinde cezalandırılan 2. firma özelliğinde. Fiat Chrysler Automobiles, geride bıraktığımız yıl için 2012 ve 2016 yılları arasında gerçekleştirilen satışların yanlış raporlanmasından dolayı 40 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.