Alternatör Nedir? Alternatör Kayışı (V Kayışı) ve Regülatörü Ne İşe Yarar?

Aracın elektrik gereksinimi konusunda temel parçalardan biri olarak alternatör öne çıkıyor. Araçlar her ne kadar alternatör olmadan çalışma potansiyeline sahip olsa bile, bu sadece akünün gücünün yetmesi kadar geçerlidir. Onun dışında alternatörsüz şekilde araçların çalışması veya hareket etmesi mümkün değildir.

Alternatör Nedir?

Alternatör bir nevi şarj makinesi olarak öne çıkıyor. Halk arasında daha çok şarj dinamosu olarak bilinmektedir. Bu sistemin temel görevi ise araç seyir halindeyken aküyü devamlı olarak şarj etmesi üzerinden bitmesini engeller. Mekanik açıdan aslına bakılırsa bir jeneratör olarak dile getirmek mümkün. Motordan elde ettiği hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek suretiyle, akü doldurulurken aynı zamanda araçta kullanılan elektrik sistemini sağlar.

Alternatör Kayışı (V Kayışı) ve Regülatörü Ne İşe Yarar?

Alternatör kayışı diğer bir ismi ile (V kayışı) olarak bilinmektedir. Krank milinin motor dışında kalmış olan kasnağa üzerinden almış olduğu hareketi su pompası ile beraber, kompresör sistemine ve alternatöre ileten bir kayış olarak nitelenir. V kayışı şeklinde bilinen bu sistem araçların modelini ve özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Özellikle şebeke geriliminde yaşanacak olan yükselme ve düşme gibi dengesizlikleri kontrol altında tutabilmek için regülatör kullanılmaktadır. Böylece akım ve enerji arasında bağlantı kurulurken herhangi bir sorun yaşanmadan güvenli şekilde enerji transferi sağlanır. Alternatör içerisinde regülatör de bu dengeyi yakalamak amaçlı görev üstlenmektedir. Genel itibariyle alternatör kayışı ile beraber V kayışı ve alternatör mutlaka araç içerisinde sağlıklı şekilde yer almalıdır.