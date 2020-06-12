BMW i3 artık daha uzun menzilli!

Yollara çıktığı 2014 yılından beri segmentinin en çok tercih edilen otomobili olmayı başaran BMW i3, elektrikli mobilite alanında yeniliklerin lideri olmaya devam ediyor. Artan batarya kapasitesiyle BMW i3 (120 Ah) yeni nesil yüksek voltajlı pilleri sayesinde, pil hücre kapasitesini 120 amper saate yükselterek günlük kullanımda ortalama 260 kilometrelik menzil performansı sunarken, bu değer kullanıma bağlı olarak 335 km’ye kadar ulaşabiliyor.

Artan menziliyle daha uzun elektrikli sürüş keyfi

Her biri on iki lityum-iyon depolama hücresine sahip ve sekiz modülden oluşan bataryasıyla BMW i3 (120 Ah), bir önceki nesline göre sürücülere yüzde 30’luk bir menzil artışı sunuyor. Yüksek voltajlı lityum-iyon bataryasıyla günlük kullanımda 260 kilometrelik menzil sunan BMW i3 (120 Ah), NEDC ölçümlerine göre 335 kilometrelik bir menzil performansı elde ediyor. Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin 8 yıl ve maksimum 100 bin kilometre batarya garantisi verdiği BMW i3 (120 Ah), modüler tasarımı sayesinde Borusan Otomotiv yetkili servislerinde kolaylıkla onarım ya da batarya değişimi yapılabilmesine olanak sağlıyor.

Performanslı sürüş BMW eDrive teknolojisiyle

BMW’nin elektrikli sürüş karakterini ortaya koyan eDrive teknolojisiyle birlikte gelen BMW i3 (120 Ah), 170 bg güç sunan elektrikli motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 7.3 saniye ulaşıyor. Kalkıştan itibaren kesintisiz bir güç sunan BMW eDrive teknolojisi, sessiz sürüş performansıyla konforu maksimum seviyeye taşırken, emisyonsuz olmasıyla da daha çevreci bir sürüşe imkan sağlıyor. Ayrıca, hızlı şarj istasyonundan yapılan şarj işlemiyle yaklaşık 40 dakikada %80 doluluk seviyesine gelebilen BMW i3 (120 Ah), kısa şarj süresiyle birlikte şehir içi kullanımı kolaylaştırıyor.

Edition Electric seçeneği ile daha şık, daha teknolojik

Yenilenen donanım ve teknolojileriyle kullanıcılarına üst düzey konfor sunan BMW i3 (120 Ah), en son nesil bağlanabilirlik özellikleriyle gelen Edition Electric seçeneğiyle kablosuz şarj, Apple CarPlay, HiFi by Harman Kardon Ses Sistemi ve yüksek çözünürlüğe sahip ekrandan iDrive dokunmatik kontrol konseptine olanak sağlayan Professional Navigasyon Sistemi gibi özellikleri sürücülerine standart olarak sunuyor. Ayrıca, anahtarsız girişe ve kilitlemeye olanak sağlayan Konfor Erişim Sistemi de standart olarak sunulan özellikler arasında. Bunların yanı sıra, BMW i Mavisi deri direksiyon, BMW i Mavisi dikişli koltuklar, Andesite Gümüş İç Kaplama’yla gösterge panelindeki ve kapı alanlarında bitki kenafından yapılan kaplamalar, Edition Electric seçeneğinin dikkat çeken diğer özellikleri arasında yer alıyor. Opsiyonel olarak sunulan Adaptif LED Far teknolojisiyle geceyi gündüze dönüştüren BMW i3 (120 Ah), standart olarak sunulan Park Asistanı Paketiyle, kullanıcılarına şehir hayatını kolaylaştırıyor.

Hem yolda, hem de hizmette ayrıcalık

ChargeNow kartıyla birlikte Eşarj’ın sunduğu ortak şarj hizmetlerinden yararlanabilen BMW i3 (120 Ah) sahipleri, ilave olarak 100 TL’lik bedelsiz kullanım hakkına da erişebiliyorlar. Ayrıca, bütün BMW i sahipleri için geçerli olan ve şarj süresini önemli ölçüde azaltan BMW i Wallbox, kullanıcıların talep ettiği lokasyona ücretsiz olarak kurulmaya devam ediyor. Standart şarj kablosuyla beraber, ortak şarj istasyonlarından faydalanma imkanı sağlayan mavi şarj kablosu ise BMW i3 (120 Ah) sahibi olan BMW tutkunlarına hediye olarak sunulmaya devam ediyor.