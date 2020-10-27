Egea çıtayı yükseltiyor

Yenilenmeyle birlikte Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçeneklerine ek olarak model yelpazesine aileyi Crossover sınıfında temsil etmeye hazırlanan “Egea Cross” eklendi. Yeni Fiat Egea Cross, duyguları harekete geçiren tasarımı ve dinamik yapısıyla hem gençlere hem de ailelere hitap ediyor. Ülkemizde satışa sunulmasından bu yana geçen 5 senede “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” unvanını koruyan Egea model ailesi, yatırım kapsamında tasarım ve teknolojik anlamda yenilenirken, sınıfının en iyi güvenlik özellikleri, multimedya sistemi ve yeni motor seçenekleriyle de ön plana çıkıyor. Egea Model Ailesi, Tipo adıyla satıldığı İtalya ve Avrupa’da sınıfının en çok beğenilen modellerden biri haline geldi. Aile yollara çıkmaya başladığı ilk günden bu yana Türkiye pazarında toplam 240 bin adetlik satış performansına ulaştı.

Tofaş’ın ürün geliştirme sürecine liderlik ederek, toplamda 1.2 milyar doları aşan yatırımla hayata geçirdiği; Avrupa pazarlarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea model ailesi yenilendi. Son 5 yıldır ülkemizin en çok tercih edilen modeli unvanını bırakmayan lider Fiat Egea ailesinin tasarımı daha çekici ve dinamik bir görünüme kavuşurken, araç en ileri teknolojik çözümlerle yenileniyor. Yeni Fiat Egea model ailesine aynı zamanda yüksek performanslı ve çevre dostu motorlar da ekleniyor. Egea model ailesi kapsamlı bir şekilde yenilenirken, aileye katılan “Cross” ile rekabet gücüne güç katmaya hazırlanıyor.

İşte yeni Egea

Tamamen yenilenen Egea Ailesi’nde ilk olarak yeniden yorumlanan ön ızgara dikkat çekiyor. Izgarada yer alan diğer önemli yeniliği ise yeni logo oluşturuyor. Fiat yazısından tasarlanan bu logo yenilikçi yaklaşıma işaret ediyor. Yeni Egea model ailesi aynı zamanda, kısa süre önce pazara sunulan Yeni Fiat 500’den sonra bu logoyu taşıyan ilk Fiat modeli olmasıyla da dikkat çekiyor. Fiat Egea model ailesinin farları yeniden tasarlanırken, tüm gövde seçeneklerinde, hem ön hem de arkada kullanılan LED teknolojisi otomobile daha modern bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aktif ve pasif güvenliği de artırıyor. Önde Full LED far teknolojisi gelişmiş görünürlük ile sürüş güvenliğine katkı sağlarken, aynı zamanda otomobilin enerji tüketimini, dolayısıyla CO2 emisyonlarını azaltıyor. Krom detaylarla zenginleşen ön tamponun alt bölümü de yeni bir görünüm sergiliyor. Aracın yenilenen tasarımı daha modern bir görünümlü ve elmas kesimli yeni 16 ve 17 inç alaşım jantlarla destekleniyor.

Fiat Egea model ailesinin iç mekanı da baştan aşağı yenileniyor. Daha önce kullanılan göstergenin yerini tamamen yenilenen 7 inçlik dijital gösterge paneli alıyor. Son derece gelişmiş sistem sürücüsünün hayatını kolaylaştırıyor. Kullanıcı bu sayede yolculuğu, multimedya özelliklerini ve araca bağlı akıllı telefonunu kontrol altında tutuyor. Yeni dijital gösterge, 10.25 inç dokunmatik ekrana sahip tamamen yeni UConnect 5 multimedya sistemi ile kombine ediliyor. Bu sistem, FCA Grubu’nda ilk kez yeni Fiat 500’ün ardından şimdi de yeni Egea model ailesinde yerini alıyor. Yeni Fiat Egea modellerinde direksiyon da daha şık ve daha sportif tasarımıyla ve tamamen yenilenmiş olarak dikkat çekiyor. Daha kompakt bir boyuta sahip olan direksiyon daha ergonomik olacak şekilde tasarlanırken 7 inçlik dijital gösterge panelinin daha iyi görünmesini sağlıyor. Yeniden tasarlanan klima kumandaları, krom ve siyah detaylarla zenginleştirilen orta konsol da yeni tasarımıyla ön plana çıkıyor. Yeni Fiat Egea model ailesi, Okyanus Mavisi ve Paprika Turuncusu isimli iki yeni renk seçeneğiyle de zenginleştiriliyor.

Türkiye’nin tercihi Egea’ya dördüncü gövde: Egea Cross

Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen binek otomobili Egea, sedan, hatchback ve station wagondan oluşan üç gövde tipine ek olarak yeni Egea Cross ile genişliyor. Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) önemli stratejik üretim merkezinden biri olan ve WCM - World Class Manufacturing (Dünya Klasında Üretim) programı kapsamındaki denetimlerde Altın seviyeye ulaşan Tofaş Fabrikası’nda üretilen Fiat Egea ailesinin yeni üyesi Egea Cross tamamen yeni bir hedef kitleye yönelik bir crossover olarak ön plana çıkıyor. Yeni Egea Cross duyguları harekete geçiren, heyecan uyandıran ve dinamik bir otomobili deneyimlemek isteyenlerin tercihi olmaya hazırlanıyor.

Egea Cross, güçlü ve cesur hatları, farların altına kadar uzanan yeni ızgara tasarımı ile gerçek bir crossover modelde olması gerektiği gibi çok daha geniş ve çok daha heybetli görünüyor. Yeni süspansiyonun yapısı, yeni jant ve lastik ölçüleriyle Egea Cross’un yerden yüksekliği, diğer gövde seçeneklerine göre 4 cm artıyor. Fiat Egea Cross, güçlü görünümünü perçinleyen daha büyük lastiklerle donatılmasıyla da farkını ortaya koyuyor. Egea Cross’un gövde mimarisi daha yüksek bir sürüş pozisyonu sunuyor ve otomobile inme ve binmeyi kolaylaştırıyor. Yeni Egea Cross, “crossover” detaylarının da etkisiyle Hatchback’ten 7 cm daha yüksek olmasıyla öne çıkıyor. Otomobilin özel crossover detayları çamurlukların etrafındaki gövde kaplamaları ile başlayarak yanlarda ve ön tarafta devam ediyor. Cross için özel tasarlanan kaslı ön ve arka tampon, yan marşpiyeler ve Cross gövde tipine özel tavan rayları da güçlü ve gösterişli görünümü beraberinde getiriyor.

Sınıfının en iyi güvenlik ve teknoloji özellikleri

Egea Model Ailesi’nde yenilenen tasarımının haricinde; teknoloji açısından da kapsamlı bir yenilenme yapıldı. En güncel Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) ile donatılan Egea Ailesi, kompakt sınıfın yine en güçlü modeli olacak.

‘Trafik İşareti Tanıma Sistemi’, sürüş esnasında maksimum hız limitlerini belirliyor.

‘Akıllı Hız Asistanı’, sürücüye hız sınırına uymasını öneriyor.

‘Şerit Takip Sistemi’, yol çizgilerini algılayarak otomobili şeritte tutuyor.

‘Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi’, sensörler yardımıyla sürücünün yolculuğa devam edemeyecek kadar yorgun olduğunu algılayarak mola önerisinde bulunuyor.

‘Adaptif Uzun Far’, karşıdaki aracın farlarını algılayıp Egea’nın uzun farlarını otomatik olarak açarak görüşü ve buna bağlı olarak sürüş güvenliğini arttırıyor.

‘Kör Nokta Uyarı Sistemi’, ultrasonik sensörler yardımıyla aracın kör noktasında bir engel olup olmadığını algılıyor ve ilgili tarafın yan aynasındaki küçük bir turuncu üçgen ile sürücüyü uyarıyor.

Ön park sensörleri, Anahtarsız giriş/çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarj gibi özellikler hayatı kolaylaştırıyor.

Yenilenen ve genişleyen Egea model ailesi, multimedya konusunda da yenilikçi bir çözümle modern teknolojik imkanları kullanıma sunuyor. Yeni Egea modelleri, FCA’nın ilk kez yeni 500 ile kullanıma sunduğu gelişmiş bağlanabilirlik çözümlerine ve 10.25 inç dokunmatik ekrana sahip beşinci nesil UConnect 5 multimedya sistemi ile donatılan grubun ikinci otomobili olarak öne çıkıyor. Müşterilere basit ve kullanışlı bir kullanıcı deneyimi sunma fikriyle hareket eden FCA, sezgisel ve kişiselleştirilebilir Android Auto işletim sistemini kullanıyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan Uconnect 5, CarPlay’in özelliklerini, kişileştirilebilir profillerle dokunmatik ekranda kablosuz olarak kullanma ve 5 adede kadar konfigürasyonu saklama olanağı sunuyor. Yeni Egea’nın yeni multimedya sistemi aynı anda iki telefonu Bluetooth üzerinden bağlama olanağı sunuyor. Kullanıcı, böylece iki farklı cep telefonunu eş zamanlı olarak kullanabiliyor ve gelen ve giden çağrıları, o sırada bağlı olmayan telefondaki bir çağrıyı cevaplamak için bir bağlantıdan diğerine geçiş yapmadan aynı anda yönetebiliyor. Ayrıca, arka koltuklar için sunulan USB soketi özellikle uzun yolculuklarda ailelerin hayatını kolaylaştırabiliyor. Böylece tablet gibi mobil cihazlar arka koltukta şarj edilebiliyor ve kullanılabiliyor.

Yeni, daha verimli ve çevre dostu motorlar

Yeni Egea, 2021 yılında yollara baştan aşağı yenilenen motor ailesiyle çıkacak. İlk olarak yeni Egea, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik GSE T3 motorla donatılacak. Yeni üç silindirli motor mevcut 1.4 litrelik motordan farklı olarak 1500 d/d’den itibaren 190 Nm gibi yüksek bir torku kullanıma sunuyor. FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 1.0 GSE T3, düşük tüketim ve emisyon değerlerini üstün performansla birleştiriyor. Yeni motor; düşük devirde kullanıma sunduğu yüksek çekiş gücüyle son derece akıcı ve keyifli bir sürüş ve düşük ses seviyesiyle üstün sürüş konforu sunuyor. Motorun CO2 emisyonu 121 gr/km (WLTP normuna göre) değerine kadar düşüyor. Euro 6D final uyumlu Multijet dizel motorlar, 1.3 litre 95 HP ve 1.6 litre 130 HP (daha önce 120 HP) olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunuyor. İyileştirilen performans ve 110 gr/km’den (WLTP normuna göre) başlayan CO2 emisyon değerleriyle yeni dizel motor ailesi yüksek verimlilik seviyesiyle öne çıkıyor.