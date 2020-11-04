85,80BİST1.1681.50EURO9.910.80USD8.450.53ALTIN517.750.55
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Elektrikli araç segmentinin lideri Tesla
    ABONE OL
    04.11.2020 - 15:42 |

    Elektrikli araç segmentinin lideri Tesla

    Son raporlara göre Tesla, küresel elektrikli araç piyasasının %18'ini elinde bulunduruyor.

    Elektrikli araç segmentinin lideri Tesla

    Ancak bu durum değişmek üzere. Tesla, yıllardır elektrikli araç piyasasının geniş çaplı üretimi ve araç çeşitliliği sayesinde elinde bulunduruyor. Model 3 ve Model Y birçok ülkenin elektrikli taşıt satışında başı çekerken, Model S ve Model X de satış rakamlarıyla birçok diğer modeli geride bırakıyor. Diğer otomobil üreticileri, sektörde Tesla'nın satış rakamlarına yaklaşamıyor bile.

    Sonuç olarak Tesla, küresel elektrikli araba piyasasındaki satışların %18'ini gerçekleştirerek bu konuda liderliği elinde bulunduruyor. Tesla'nın ardından gelen ikinci firma ise Volkswagen. Alman devi de küresel elektrikli taşıt satışlarının %6'sını gerçekleştirdi.

    Elektrikli araç segmentinin lideri Tesla

    Ancak Tesla’nın piyasadaki hakimiyeti önümüzdeki yıllarda mutlaka değişecek çünkü birçok firma elektrikli araçlar üretmek için birbirileriyle yarışıyor.

    Önümüzdeki bir yıl içinde başka markalardan on ikiden fazla araç piyasaya sürülecek, bu sayı daha sonraki yıllarda da artış gösterecek. Dolayısıyla Tesla’nın hakimiyet düzeyi azalacak ancak tüketici açısından çok güzel bir rekabete seyirci olacağız.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bursa'da yakalandı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

    Bursa'da yakalandı! Üzerinden çıkanlar şoke etti

    Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

    Bunu sakın yapmayın! Kovulma sebebi...

    Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

    Nefesler tutuldu! Hakan Çelik son durumu aktardı

    En zor an! Eşi teşhis etti

    En zor an! Eşi teşhis etti

    Sıradaki Haber