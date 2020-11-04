Elektrikli araç segmentinin lideri Tesla

Ancak bu durum değişmek üzere. Tesla, yıllardır elektrikli araç piyasasının geniş çaplı üretimi ve araç çeşitliliği sayesinde elinde bulunduruyor. Model 3 ve Model Y birçok ülkenin elektrikli taşıt satışında başı çekerken, Model S ve Model X de satış rakamlarıyla birçok diğer modeli geride bırakıyor. Diğer otomobil üreticileri, sektörde Tesla'nın satış rakamlarına yaklaşamıyor bile.

Sonuç olarak Tesla, küresel elektrikli araba piyasasındaki satışların %18'ini gerçekleştirerek bu konuda liderliği elinde bulunduruyor. Tesla'nın ardından gelen ikinci firma ise Volkswagen. Alman devi de küresel elektrikli taşıt satışlarının %6'sını gerçekleştirdi.

Ancak Tesla’nın piyasadaki hakimiyeti önümüzdeki yıllarda mutlaka değişecek çünkü birçok firma elektrikli araçlar üretmek için birbirileriyle yarışıyor.

Önümüzdeki bir yıl içinde başka markalardan on ikiden fazla araç piyasaya sürülecek, bu sayı daha sonraki yıllarda da artış gösterecek. Dolayısıyla Tesla’nın hakimiyet düzeyi azalacak ancak tüketici açısından çok güzel bir rekabete seyirci olacağız.