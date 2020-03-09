Elektrikli Fiat 500 tanıtıldı

Fiat 500, 5 dakikada 50 km’lik menzil için gerekli şarjı sağlarken, WLTP normuna göre de tam dolu bataryalarıyla 320 km’lik menzile ulaşıyor. Fiat 500, aynı zamanda sahip olduğu 2. seviye otonom sürüş özellikleri ile kent içi ulaşımda da avantaj sağlayacağının sinyalini veriyor. Yeni Fiat 500’ün üstü açılır modeli “La Prima Cabrio” versiyonunun yanında; modelin dünyaca ünlü İtalyan moda ve tasarım ikonlarıyla yapılan ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıkan estetik ve çevreci 3 farklı versiyonu da Fiat’ın gelecek vizyonunu ortaya koyuyor.

Fiat 500’ün üçüncü nesli resmen tanıtıldı. Fiat 500, aynı zamanda Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) üretimine başlayacağı tamamen elektrikli ilk model olarak da öne çıkıyor. Yenilenen tasarımı, ferah iç mekanı ve barındırdığı teknolojisiyle dikkat çeken elektrikli Fiat 500, aynı zamanda sahip olduğu 2.seviye otonom sürüş özellikleri ile kent içi ulaşımda da avantaj sağlamayı hedefliyor.

Lansman versiyonu “La Prima” !

Yeni Fiat 500’ün lansman yüzü olan La Prima Cabrio versiyonu, kendine özgü tasarımı, özel teknolojileri ve bağlanabilirlik çözümleriyle dikkat çekiyor. La Prima, pazardaki tek dört koltuklu üstü açık elektrikli otomobil olmasıyla da bir ilke imza atıyor. Satışa sunulduğu ülkelerde “500” adetle sınırlandırılmış sayıda yer alacak olan yeni Fiat 500 La Prima’da; metalik mineral grisi, sedefli okyanus yeşili ve gök mavisi olmak üzere doğadan ilham alınan üç farklı renk seçeneği bulunuyor. LED ön farlar, ekolojik deri döşemeler, 17 inçlik elmas kesimli jantlar ve camlarla yan gövdede krom çıtalar ise bu görselliği destekliyor. 2. seviye otonom sürüş özelliklerinin bulunduğu La Prima’da Akıllı Hız Asistanı, Otonom Acil Durum Freni, uzun far asistanı, acil durum çağrısı, elektrikli park freni gibi gelişmiş sürüş destek ve güvenlik sistemleri yer alıyor. Yeni bilgi-eğlence sistemi 7 inç TFT gösterge paneli, radyo, 10,25 inç dokunmatik ekranlı navigasyon, Digital Audio Broadcast, kablosuz CarPlay / Android Auto ve Telematic Box Module gibi özellikler ise Fiat 500 La Prima’nın kullanımını keyfe dönüştürüyor.

Leonardo DiCaprio, lüks ikonları ve 3 çevreci tasarım

Yeni Nesil Fiat 500 lansman versiyonu La Prima dışında; İtalyan tasarımının dünya markaları olan Giorgio Armani, Bvlgari ve Kartell gibi üç isimle çalışarak otomotiv dünyasına 3 farklı tasarım harikası versiyonu da sunuyor. Üç moda ikonunun tasarladığı Fiat 500 modelleri; doğal, geri dönüştürülmüş ve yenilenmiş malzemelerin kullanımı ile yaratıcılıkları ve el işçiliğini bünyesinde topluyor. Yeni nesil Fiat 500’ün çevreci yapısı, sosyal alanda gerçekleştirilen çevreci oluşumlarla da destekleniyor. Biyolojik çeşitliliği savunan ünlü aktör ve aktivist Leonardo DiCaprio ile bir işbirliği de hayata geçiriliyor. Fiat 500’ün felsefesini benimseyen DiCaprio, YouTube üzerinden yapılan “All-In” video kampanyasıyla; “Elimizden geleni yapmalıyız” diyerek herkesi iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlamaya ve sürdürülebilirliği desteklemeye davet ediyor. Yine kampanya kapsamında üç farklı tasarıma sahip birer adet otomobilin düzenlenecek açık artırma ile satışa sunulması ve elde edilen gelirin Leonardo DiCaprio'nun kurucu ortağı olduğu “Dünya Birliği” isimli çevre organizasyonuna aktarılması amaçlanıyor.

Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi, çeşitli kısa yollar, kablosuz Apple CarPlay bağlantısı ve Android Auto desteği gibi özellikler ise yolculukları keyfe dönüştürüyor. Gelişmiş akıllı telefon desteği sunan sistem, 10,25 inç büyüklüğünde dokunmatik bir ekranla destekleniyor.

En iyi menzil, çoklu şarj seçenekleri

Elektrikli Fiat 500, 42 kWh kapasiteli lityum iyon bataryalarıyla WLTP normuna göre 320 km'ye kadar menzil sunuyor. Şarj süresini optimize etmek üzere 85 kW hızlı şarj özelliği devreye giriyor. Kullanıcıların günlük işe gidip gelmeleri için gerekli olan ortalama 50 km’lik menzil ise 5 dk’lık hızlı şarj ile dolabiliyor. Yine hızlı şarj özelliğiyle araç 35 dakikada yüzde 80 oranında şarj edilebilirken, bu özellikler aracın sağ arka kısmının bulunan Combo 2 soketi sayesinde hem AC, hem de DC hızlı şarj seçenekleriyle gerçekleşiyor. Ayrıca yeni Fiat 500’de FCA için özel olarak geliştirilen ev tipi şarj sistemi Easy Wallbox™ da yer alıyor. Bluetooth ile kolayca yönetilebilen basit ve erişilebilir bir "tak ve şarj et" niteliğindeki bu çözüm, yeni Fiat 500’ü 3 kW'a kadar güçle şarj etme imkânı sağlıyor. Yine sistemde 7,4 kW'a kadar güç yükseltme desteği, evde 6 saatin biraz üzerinde tam şarj imkanı ve ayrıca halka açık şarj noktalarından yararlanmak üzere bir Mode 3 kablo da bulunuyor.

Sürüş modları ile tam kontrol

Yeni nesil Fiat 500’ün 87 kW güç üreten motoru, elektronik olarak sınırlanmış biçimde maksimum 150 km/s’ye ulaşıyor ve 0-100 km/s hızlanmasını ise 9 saniyede tamamlıyor. Araçta sürüş karakterini tamamlayan Normal, Range ve Sherpa olmak üzere üç farklı sürüş modu kullanıma sunuluyor. Bu modlar içerisindeki Sherpa, sürücünün hedefe ulaşması için güç kaynaklarını en optimum şekilde kullanıyor. Örneğin seyir esnasında kaynak kullanımını en iyi hale getiren Sherpa, navigasyon sisteminde ayarlanan hedefe veya en yakın şarj istasyonuna rahatça ulaşmak üzere kendini ayarlıyor. Sistem, maksimum hızı 80 km/s ile sınırlandırırken, enerji tüketimini azaltmak için gaz tepkisini azaltıyor, klima kontrol sistemini ve ısıtmalı koltukları devre dışı bırakıyor. Normal sürüş modu içten yanmalı motora sahip bir aracı sürme hissi uyandırırken; Menzil modu ise tek pedallı sürüş işlevini etkinleştiriyor. Sürücü, bu sürüş modunu seçerek, teoride yeni Fiat 500'ü sadece gaz pedalıyla sürebiliyor. Gaz pedalının bırakılması, fren pedalına basılmışçasına bir yavaşlamaya neden oluyor.

Akıllı teknolojiler yeni Fiat 500’de!

Geleceğin otomobili olarak lanse edilen yeni nesil elektrikli Fiat 500, Seviye 2 otonom sürüş özellikleri sunarak şehir içi ulaşımda avantajlar sağlıyor. Yola Bakan Kamera Teknolojisi hem boyuna hem de yanal olarak aracın tüm alanlarını izlerken, Akıllı Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (iACC) otomobil, bisiklet veya yayaları algılayarak frenleme yapıyor veya aracı hızlandırıyor. Şerit Ortalama Sistemi, işaretler doğru tanımlandığında aracı şeridin ortasında tutuyor. Akıllı Hız Asistanı hız sınırı levhalarını tanımlayıp uygulanmasını önerirken, ultrasonik sensörleri kullanan Şehir içi Kör Nokta Uyarı Sistemi aracın kör noktasında bir başka araç algılaması halinde, aynada beliren sarı ışık ile sürücüyü uyarıyor. Yorgunluk Tespit Sistemi ise sürücüyü mola vermesi gerektiğinde uyarıyor. 360° Sensörler ise aracın dört bir yanını kuş bakışı olarak gözlemleyerek manevralarda risk oluşturabilecek bir engel olması halinde sürücüyü uyarıyor.