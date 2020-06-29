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    HaberlerOtomobil Haberleri Elektrikli minibüs Romanya yollarında!
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    29.06.2020 - 16:59 |

    Elektrikli minibüs Romanya yollarında!

    Karsan, geçtiğimiz yıl Romanya’nın Suceava kentine gerçekleştirdiği 5 adetlik teslimatın ardından, bu yıl da 10 adetlik elektrikli minibüs ihalesini kazanarak, satış sözleşmesini imzaladı. Anlaşma kapsamında, 10 adet Jest Electric’i 2020 yılı sonuna kadar Suceava’ya teslim edecek olan Karsan, böylelikle yıl sonu itibariyle 21 adet Jest Electric’i Romanya yollarıyla buluşturmuş olacak.

    Elektrikli minibüs Romanya yollarında!

    Bursa’da yer alan fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun ulaştırma çözümleri geliştiren yerli üretici Karsan, Romanya şehirlerinin toplu taşımadaki çevreci tercihi olmaya devam ediyor. Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu Romanya’nın Suceava kentinde açılan bu ihalenin de başarıyla kazanılmasının ardından mutluluğunu şu sözler ile ifade etti: “Karsan markalı araçlarımız ile Romanya’nın farklı şehirlerinde 2013’ten beri hizmet veriyoruz. Dej’den, Sibiu’ya, Braşov’dan, Braila’ya kadar bir çok şehirde araçlarımızı son kullanıcılarla buluşturduk.  Son olarak Romanya’nın Suceava kentinde geçtiğimiz yıl kazandığımız ihalenin ardından Jest Electric ile 1,5 senedir yollarda hizmet sunuyoruz, bu yıl da tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen, aynı kentte 10 adetlik ihalenin kazananı olarak Romanya halkına ulaşım çözümleri sunmaktan gururluyuz. Önümüzdeki 3 ay içerisinde kapsam genişletme dahilinde 6 adet daha Jest Electric siparişi almayı umut ediyoruz. Romanya pazarında günden güne güçlenerek tercih edilen marka olmak bizi mutlu ediyor.”

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