Esc Nedir, Ne İşe Yarar? Esc Çalışma Sistemi Nasıldır?

ESC uzun anlamı ile Electronic Speed Control (Elektronik hız kontrol) ifadesi eşliğinde karşılık bulunmaktadır. Farklı alanlarda özel bir kumanda alıcısına bağlı olarak çalışma prensibine sahiptir. Kumanda üzerinden gelen gaz ve fren tepkilerini değerlendirmek suretiyle, aracın hareket etmesine ya da durmasına imkan tanımaktadır.



ESC Nedir, Ne İşe Yarar?



ESC sistemi pek çok farklı alanda kullanılan kontrol güç ve beyin ünitesidir. Oldukça etkin bir hareket etme ve durdurma potansiyeliyle teknolojik bir yapıya sahiptir. Araba, tekne, uçak, helikopter gibi pek yok araçta ortak şekilde kullanım potansiyeli teşkil eder. Gaz veya frene basıldığı zaman motora gidecek olan enerjinin doğru şekilde aktarılması veya yansıtılması konusunda önemli bir etki sağlamaktadır. Böylece herhangi bir araçta gaza ya da frene basıldığı zaman, buna uygun şekilde az ya da çok tepki verir. Böylece durdurma, hızlanma ve yavaşlama ve ivmelenme gibi etmenleri etkin şekilde kontrol imkanı sağlamaktadır.



ESC Çalışma Sistemi Nasıldır?



Kısaca anlatmak gerekirse ESC model arabaların motorunu yöneten kontrol merkezi ve beyin ünitesi olarak bir güç sistemi şeklinde bilinir. Sensörlü ya da sensörsüz şekilde iki farklı seçenek üzerinden değerlendirme potansiyeli oluşturmaktadır. Bu sistemler doğrultusunda çalışma sistemi bir kumandaya bağlı olarak gerçekleşir. Temel olarak gaz ve fren tepkilerini motora iletme bağlantısı sağlamaktadır. Gaz ya da fren ile beraber aracın durmasına ve hareket etmesine imkan verir. Motora gidecek olan enerjinin doğru orantılı biçimde yansıtılması üzerinden çalışır.