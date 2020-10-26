Fabrika çıkışlı ‘çiçek’ çocuk!

Artık otomotiv tarihinin tozlu arşivine kalkan ve Chrysler grubu markası olan Plymouth ile Dodge, o dönemlerde gerçekten de pek rastlanmadık bir uygulamayla, müşterilerine iç döşemeye uyumlu vinil tavan seçeneği sunuyormuş. Bu uygulama çerçevesinde Plymouth, 1969 Barracuda ile Satellite modellerinde çiçekli koltuklu ve tavanlı versiyon da üretmiş. Hayli havalı bu otomobili alan kişi, onu neden “doğuştan çiçekli” olarak sipariş etmiş bilemiyoruz. Ancak ilginç...



