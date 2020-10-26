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    HaberlerOtomobil Haberleri Fabrika çıkışlı ‘çiçek’ çocuk!
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    26.10.2020 - 07:00 |

    Fabrika çıkışlı ‘çiçek’ çocuk!

    Otomobillerde “kişiselleştirme” denilen, müşterilerin, araçlarını zevklerine uygun sayısız aksesuar, renk ve donanımla satın almalarına olanak tanıyan sistem, son 10-15 yıldır deyim yerindeyse “patladı” sanki. Şimdilerde aynı otomobilin farklı tavan Ancak bu sistemin, 1960’lardaki örneklerinin bir miktar “alışılmadık” olduğunu görünce şaşırmadan edemiyor insan. Tıpkı bu “güzeller güzeli” 1969 model Plymouth Barracuda gibi...

    Fabrika çıkışlı ‘çiçek’ çocuk!

     

    Artık otomotiv tarihinin tozlu arşivine kalkan ve Chrysler grubu markası olan Plymouth ile Dodge, o dönemlerde gerçekten de pek rastlanmadık bir uygulamayla, müşterilerine iç döşemeye uyumlu vinil tavan seçeneği sunuyormuş. Bu uygulama çerçevesinde Plymouth, 1969 Barracuda ile Satellite modellerinde çiçekli koltuklu ve tavanlı versiyon da üretmiş. Hayli havalı bu otomobili alan kişi, onu neden “doğuştan çiçekli” olarak sipariş etmiş bilemiyoruz. Ancak ilginç...

    Fabrika çıkışlı ‘çiçek’ çocuk

    Fabrika çıkışlı ‘çiçek’ çocuk

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