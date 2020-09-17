Ferrari Portofino'nun yeni modeli tanıtıldı! İşe özellikleri

Ferrari’nin corona virüsü salgını sebebiyle duran üretiminin tekrar başlamasının ardından tanıtılan ilk otomobil olma özelliği taşıyan Portofino M’e merhaba deyin. Yeni otomobil içinde bulunduğumuz dönemden dolayı rakip markaların yaptığı gibi online ortamda tanıtıldı.

Portofino, M versiyonuyla birlikte daha efektif bir motora ve yeni 8 ileri ileri çift kavramalı şanzımana kavuştu. Ayrıca markanın sürüş modlarının düğmesinin addı olan Manettino yeni versiyonda 5 kademeli olacak. Yeni kademe “Race Mode”.

Reuters’ın haberine göre Ferrari, GT tarzı hem sportif hem de konforlu olan otomobillerinin sayısını artırmayı hedefliyor. Bununla birlikte yeni tanıtılan Roma’nın da etkisinin büyük olacağı tahmin ediliyor. Markanın hedefi toplam GT satışlarının gelecek 2 yıl içerisinde toplam satışlar arasında yüzde 40 seviyelerinde olması yönünde.

O’dan 100’e 3.5. saniyede çıkıyor

Otomobilin kaputunun altında ise 4 litrelik V8 ünite yer alıyor. Bu motor 620 beygir güç ve 760 Nm tork üretiyor. Çift turbo beslemesine sahip olan bu ünite yeni çift kavramalı 8 ileri şanzımanla birlikte 0’dan 100 km/s hıza 1545 kg ağırlığında bu otomobil 3.45 saniyede ulaştırabiliyor. Ayrıca 0’dan 200 km/s hıza ulaşmak ise sadece 9.8 saniye. Otomobilin maksimum hızı ise 320 km/s olarak belirtilmiş.