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    HaberlerOtomobil Haberleri Ferrari Portofino'nun yeni modeli tanıtıldı! İşe özellikleri
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    17.09.2020 - 16:20 |

    Ferrari Portofino'nun yeni modeli tanıtıldı! İşe özellikleri

    Ferrari, üzeri açılabilir otomobil modeli olan ve GT segmentinde en çok satan modellerden biri olan Portofino'nun yeni modelini tanıttı. İşte Ferrari Portofino'nun özellikleri.

    Ferrari Portofino'nun yeni modeli tanıtıldı! İşe özellikleri

    Ferrari’nin corona virüsü salgını sebebiyle duran üretiminin tekrar başlamasının ardından tanıtılan ilk otomobil olma özelliği taşıyan Portofino M’e merhaba deyin. Yeni otomobil içinde bulunduğumuz dönemden dolayı rakip markaların yaptığı gibi online ortamda tanıtıldı.

    Portofino, M versiyonuyla birlikte daha efektif bir motora ve yeni 8 ileri ileri çift kavramalı şanzımana kavuştu. Ayrıca markanın sürüş modlarının düğmesinin addı olan Manettino yeni versiyonda 5 kademeli olacak. Yeni kademe “Race Mode”.

    Reuters’ın haberine göre Ferrari, GT tarzı hem sportif hem de konforlu olan otomobillerinin sayısını artırmayı hedefliyor. Bununla birlikte yeni tanıtılan Roma’nın da etkisinin büyük olacağı tahmin ediliyor. Markanın hedefi toplam GT satışlarının gelecek 2 yıl içerisinde toplam satışlar arasında yüzde 40 seviyelerinde olması yönünde.

    Ferrari Portofinonun yeni modeli tanıtıldı İşe özellikleri

    O’dan 100’e 3.5. saniyede çıkıyor

    Otomobilin kaputunun altında ise 4 litrelik V8 ünite yer alıyor. Bu motor 620 beygir güç ve 760 Nm tork üretiyor. Çift turbo beslemesine sahip olan bu ünite yeni çift kavramalı 8 ileri şanzımanla birlikte 0’dan 100 km/s hıza 1545 kg ağırlığında bu otomobil 3.45 saniyede ulaştırabiliyor. Ayrıca 0’dan 200 km/s hıza ulaşmak ise sadece 9.8 saniye. Otomobilin maksimum hızı ise 320 km/s olarak belirtilmiş.

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