Fiat 500X SUV Türkiye’de

Fiat 500X SUV’un metalik, pastel ve çift renk seçenekleri, sürücüye daha iyi bir görüş alanı sunan Full LED ön ve LED arka aydınlatma grubu, yeni ön tampon, yeni nesil tasarımlı çok fonksiyonlu direksiyon simidi, okunurluğu artırılmış yeni gösterge paneli ve güvenliği maksimize eden dinamik güvenlik paketi yer alıyor.

Farklı gövde seçenekleri

3 farklı gövde seçeneği, 5 farklı donanım seviyesi ile farklı kullanıcı beklentilerini karşılacak 500X SUV; “Cross” ile doğa tutkunlarına, “Urban” ile kent sürüşlerinin keyfini çıkarmak isteyenlere ve “Sport” seçeneği ile de performans tutkunlarına hitap ediyor. Mart ayından itibaren satışa sunulan Fiat 500X SUV’a 1.0 litre 120 HP ve 1.3 litre 150 HP güçlerindeki yeni Firefly serisi turbo benzinli ve 1.6 litre 120 HP gücündeki Multijet II turbo dizel motor seçenekleri bulunuyor.

Fiat 500 ailesinin SUV üyesi 500X SUV, yenilenmiş haliyle Türkiye’de satışa sunuluyor. Üretimine ilk olarak başlandığı 2014 yılından günümüze kadar 100’den fazla ülkede 500 bin adedin üzerinde satış başarısı yakalamıştı.

Yenilenen tasarım ve teknolojik donanımlar

Metalik, pastel ve çift renk seçeneklerine sahip 500X SUV’de; yenilenen tamponlar, arka farlar, Full LED ön farlar ve ona eşlik eden gündüz sürüş farları ve sis farları gibi unsurlarla, gösterişli parlak / mat krom detaylara ek olarak 3 farklı gövdeye göre değişken tipte özgün dış tasarım farklılıkları ön plana çıkıyor. LED aydınlatma grubu; halojen farlara kıyasla görüş mesafesini 2 kat artırıyor ve 90km/s hızda sürücünün önündeki objeleri 4 saniyeye kadar erken görmesine olanak tanıyor. Yine halojen farlara göre yüzde 66 oranında daha düşük enerji tüketen Full LED ön farlar, gündüz kullanımlarında da görünürlüğü yüzde 20 oranında artırıyor. Yeni Fiat 500X SUV’un iç tasarımında ise yeniden tasarlanan direksiyon simidi ve okunurluğu artırılmış gösterge paneli, donanımlara özgü farklı koltuk seçenekleri gibi birçok detay sunuluyor. 500X SUV’un teknolojiyi keyife dönüştüren özellikleri arasında; Uconnect 7’ inç HD dokunmatik ekranı, Apple Car Play ve Android Auto entegrasyonları, Bluetooth özelliği ve USB çıkışı fonksiyonları yine farklı donanım seviyeleri içinde yer alıyor. Yeni Fiat 500X SUV, sahip olduğu konfor ve teknolojiyi; Dinamik Güvenlik Paketi içinde yer alan trafik işaretleri okuma ve akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, acil durum otonom fren sistemi, uzun far asistanı, ön park sensörleri ve adaptif hız sabitleyici gibi güvenlik özellikleriyle destekliyor.

Yeni motorlar, yeni donanımlar!

3 gövde ve 5 farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni 500X SUV’un Urban donanım seviyesinde 3 silindirli 1.0 litre hacimli 120 HP’lik Firefly turbo beslemeli benzinli motor ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor. Eski nesil benzinli motorlara göre ortalama yüzde 20’ye varan düşük yakıt tüketimi sunan Firefly serisi motor, daha düşük ses ve titreşim seviyeleriyle de ayrıcalık sağlıyor. 1.0 litre motorlu ve Urban donanım seviyesinde 16’ inç jantlar, siyah yan aynalar, krom ön çıta ve kapı kolları gibi dış tasarım detayları ön plandayken, iç mekanda USB çıkışlı radyo, 3,5’ inç siyah beyaz TFT gösterge paneli, gövde rengi torpido ve siyah kumaş koltuk detayları göze çarpıyor. Urban donanım seviyesi Arka park sensörüyle 6 hava yastığının standart olarak sunuluyor.

Yeni 500X SUV’yi araziye yaklaştıran Cross gövdesi altındaki 3 farklı donanım seviyesinin ilkini ise yine tamamen yeniliği temsil eden City Cross donanım seviyesi oluşturuyor. 16’ inç alaşım jantlar, Cross tipi arka tampon ve yeni ön skid plate, LED gündüz sürüş farları, gövde rengi yan aynalar, deri direksiyon simidi, hız sabitleyici, manuel klima, arka park sensörleri, sürücü, yolcu ön yan perde hava yastıkları, krom kapı kolları ve bagaj kapağı çıtası, 3,5’ inç siyah – beyaz TFT gösterge paneli, Uconnect 7 inç HD dokunmatik ekran, Apple Car Play ve Android Auto entegrasyonlarıyla Bluetooth gibi teknolojik unsurlar City Cross donanım seviyesinin temel özelliklerini oluşturuyor. Yeni Fiat 500X SUV’un City Cross donanım seviyesi, DCT 6 ileri otomatik şanzımanlı ve 1.6 litre 120 HP’lik Multijet II turbo dizel motor kombinasyonuyla sunuluyor.

City Cross’un üstünde yer alan Cross donanım seviyesi ise 17 inç alaşım jantlar, çift bölgeli dijital klima, yağmur ve karanlık sensörleri, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli katlanır yan aynalar, 3,5 inç renkli TFT ekran, geri görüş kamerası, hazneli kol dayama, tavan rayları, arka yolcular için USB girişi özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Cross donanım seviyeli Fiat 500X SUV, 1.6 dizel motor otomatik şanzıman özellikleriyle sunuluyor.

Cross gövdenin en üstünde yer alan Cross Plus donanım seviyesi de 120 beygirlik dizel motor ve 6 ileri DCT şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebilyor. 199 bin 900 TL’lik fiyat etiketine sahip Cross Plus donanım seviyesinde ise diğer donanım seviyelerinden farklı olarak elektrikli açılabilir cam tavan (Skydome), Full LED ön farlar ve LED sis farları standart olarak sunuluyor. Yeni 500X SUV’nin Cross Plus donanım seviyesinde isteğe bağlı sunulan Dinamik Güvenlik Paketi kapsamında ise trafik işaretleri okuma ve akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, acil durum otonom fren sistemi, uzun far asistanı, adaptif hız sabitleyici ve ön park sensörleri gibi teknolojik güvenlik özellikleri yer alıyor.

Yeni 500X Sport ile maksimum sürüş ve performans deneyimi!

Yeni 500X SUV’nin en performanslı donanım seviyesini ise Sport oluşturuyor. Yeni 1.3 litre 150 HP’lik turbo benzinli Firefly motor ve 6 ileri DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışa sunulan yeni 500X Sport, 4 silindirli güç ünitesinin ürettiği 150 HP’lik güç ve 270 Nm’lik torkla sportif beklentilerine rahatlıkla cevap verebiliyor. Urban ve Cross gövde seçeneklerine göre 13 mm yere daha yakın olan 500X Sport, opsiyonel olarak sunulan 19 inç lastiklerle beraber yere çok daha sağlam basan dinamik bir araç halini alıyor. 500X Sport’un yol tutuş ve manevra kabiliyetlerini arttırması ve tüm bunları yaparken sürüş konforundan taviz vermemesi için 4 lastikteki MacPherson tipi bağımsız süspansiyonları, Sport donanım seviyesine özel yeni yaylar ve FSD (Frequency Selective Damping) teknolojisi kullanılarak geliştirildi.