Hem ticari hem bireysel: Mercedes T-Serisi

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Başkanı Marcus Breitschwerdt yapmış olduğu değerlendirmede; “Yeni Mercedes-Benz T-Serisi ile bireysel ve ticari kullanıma yönelik kullanıcıların Mercedes-Benz dünyasına girmesini sağlayan bir araç sunacağız. Bu müşteriler, kompakt araçları beğeniyor ve yeni T-Serisi bu nitelikleri karşılayan özelliklere sahip olacak.” şeklinde konuştu.

“Yeni T-Serisi’nin mimarisi ve tasarımı ile işlevsellik ve tutkuyu bir araya getirmeyi başardık.” diyerek değerlendirmesine başlayan Daimler Grup Tasarım Sorumlusu Gorden Wagener, “Benzersiz tasarım yaklaşımımız ‘Duygusal Saflık’ ile yeni T-Serisi’nde tasarım, gövde orantıları ve yarattığı katma değer ile son derece özel bir araç sunuyoruz.” dedi.

Belirgin bir Mercedes-Benz aile aidiyeti

Baştan aşağı yeni bir tasarım olan yeni T-Serisi, Mercedes-Benz markasının ayırt edici karakteristik özelliklerine sahip olacak. Yeni model özellikle tasarım ve güvenlik noktasında Mercedes-Benz DNA’sını bünyesinde barındıracak.

Yeni sınıf, yeni konsept

Yeni Mercedes-Benz T-Serisi hem bireysel hem de ticari kullanıcıları hedefliyor. Yeni Mercedes-Benz T-Serisi, kullanıcıların ihtiyaçlarını cazip bir fayda-fiyat oranıyla karşılayacak. T harfi, Mercedes-Benz’de verimli alan kullanım konseptlerini temsil ediyor ve bu nedenle ‘Yıldız’a sahip kompakt hafif ticari araç için harika bir model ismi olarak öne çıkıyor.

Araç ayrıca içten yanmalı geleneksel motorlar dışında bir elektrikli versiyona da sahip olacak.